連打6顆都是「雙黃蛋」！他超幸運急買樂透...內行人曝：外觀其實看得出來

▲他一連打了6顆雙黃蛋，幸運到可以買樂透了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

大部分的雞蛋都只有一顆蛋黃，但有時候比較幸運可以吃到2顆蛋黃的「雙黃蛋」。一名在早餐店工作的員工一早工作時，竟一連打到6顆有2個蛋黃的雙黃蛋，難以置信地說，「這機率有多低呢？」連店裡的客人都覺得他運氣太好了，叫他去買樂透。

網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出一張照片，圖中的鐵板上躺著6顆剛打下去的雞蛋，每個雞蛋的蛋白上都躺著2顆金黃色的蛋黃。他說早上在店裡幫客人做餐點時，一連打了6顆雞蛋，全都有2個蛋黃，雙黃蛋本來就不是很普遍，他竟能一次拿到6個都是雙黃蛋，讓他自己都驚呼連連，一旁的客人也建議他去簽樂透。

網友們看到他的貼文也都說他真的太幸運了，「真的好幸運喔」、「買蛋的賺到了」、「感覺看了會好兆頭」、「可以買樂透了」、「你可能把一生中運氣最好用在打雙蛋上了」、「超級幸運，我這輩子還沒打過雙蛋」、「真的要去買刮刮樂」、「這不是一般人能做到的」。

還有專業的網友說，其實在賣雞蛋的都看得出來是不是雙黃蛋，「通常是蛋商把雙黃的都放一起，所以一批全都雙黃不奇怪」、「蛋場的人常常會把雙蛋黃的蛋撿在一起，所以要整籃的也是可以的」、「一般雙黃蛋都是挑過的，大概送蛋的沒注意，送錯了」、「我也都把蛋藍中比較長的蛋挑起來，幾乎都雙蛋黃喔」。