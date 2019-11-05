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膽大包天！內勤警員假冒調查局組長　瞎掰維安查報隊幹員恐嚇建商逾500萬

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▲圖為台北市文山一警分局外觀。（圖／翻攝GoogleMap）

▲圖為台北市文山一警分局外觀。（圖／翻攝GoogleMap）

記者張君豪／台北報導

5日傍晚台北地檢署會同調查局台北市調處、文山一警分局共同約談一名北市文山一警分局保防組王姓警員；檢調發現一名建商遭王姓警員夥同兩名共犯假冒調查局台北市調處大安站組長、調查局特殊編組「維安查報隊」幹員，向建商勒索，揚言建商若不付錢將抖露其婚外情醜聞，一年內詐取建商超過500萬元新台幣，北檢與調查局人員兵分4路約談3人到案說明，王姓警員也於傍晚進入地檢署接受偵訊，檢調將依詐欺罪嫌偵辦3人。

檢調指出，去年起當時在文山一警分局保防組任職的王姓警員夥同另兩名洪姓、林姓男子，假冒調查局北市調查處大安站組長以及部屬，假稱要以維安查報的名義約談建商，若建商不拿錢擺平，會將消息抖露外界。

建商因為誤信三人身分，且恐懼婚外情醜聞造成家庭失和，王姓警員等3人以此手法陸續勒索建商20~50萬元不等封口費，檢調查出王員最離譜曾一次向建商獅子大開，口索討500萬元費用；但建商不甘損失2019年到調查局檢舉上情。

對於分局警員居然假冒調查局官員勒索建商一事，5日傍晚文山一分局表示，台北地檢署指揮文山一警分局、台北市調查處共同偵辦；涉案王姓員警為警察專科學校專科第13期畢業，曾任職保一總隊、台北市中山警分局服務，2016年9月調任文山第一分局。

警方私下透露，王員在中山警分局任職時，就曾因涉案遭約談，經北市警局督察系統約談列管為風紀評估對象，16年調任文山一警分局在保防組擔任內勤警員，平常為人相當孤僻，幾乎不與同事互動，未料看似低調內斂的他，居然在外結夥假冒調查局幹員，警方絕對會依法究辦，未來將視檢調查處狀況依法招開考績會究責、絕不寬貸。

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