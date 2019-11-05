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獨／詐建商警曾喬債結識黑幫大哥　遭督察記過調檔案室冷凍同事惋惜

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▲捲入以養小三醜聞敲詐富商的文山一警分局王姓警員商活照。（圖／翻攝王姓警員臉書）

▲捲入以養小三醜聞敲詐富商的文山一警分局王姓警員生活照。（圖／翻攝王姓警員臉書）

記者張君豪／台北報導

5日傍晚台北地檢署、市調處為調查一名退休廖姓建商養小三，遭詐騙逾5百萬元現金案件、會同北市文山一警分局約談該警分局一名任職保防組的王姓警員，王姓警員遭檢調人員認定利用警察身分，傳簡訊通知廖姓建商到案說明，再透過友人敲邊鼓藉機勒索現金，否則將抖露富商包養小三情事。警界知情人士透露，王姓警員調任文山一警分局前、歷任中山警分局派出所警員，但從警卻跟黑幫大哥走太近、加上私下在外喬債遭督察人員盯上，記過列管後才在2016年調職文山一分局。

▲捲入以養小三醜聞敲詐富商的文山一警分局王姓警員商活照。（圖／翻攝王姓警員臉書）

▲捲入以養小三醜聞敲詐富商的文山一警分局王姓警員生活照。（圖／翻攝王姓警員臉書）

警方私下透露，警專13期畢業的王姓警員曾任職保一總隊，後來分發到台北市中山警分局、先後分別在民權一、中山一派出所服務，王員工作算得上認真，但因當轄區警員時未依規定申報，與中山區某黑幫大哥過往甚密，甚至有私下在外幫忙道上兄弟喬債等違紀行為，2016年遭中山警分局督察組調查。

後來王員被督察認定在外交往複雜，行為明顯有違反風紀顧慮，將王員依違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」以及介入喬債等問題祭出兩支小過處分；市警局也在同年9月將他調往文山一警分局服務，但王員剛到文山一警分局時、因為負責警局檔案室的老學長將屆齡退休，王員因此就派任檔案室警員，等於直接被冷凍起來，每天孤單面對業務檔案。

但文山一警分局警員私下表示，王員到職後力圖振作，檔案室內有很多歷任積欠、紀錄脫失的檔案、公文，都在王員努力整理下建檔編整目錄，甚至追回不少原本已經列為遺失、延押積欠的公文檔案，也因此讓同事刮目相看，後來王員也因傑出工作表現，調任該警局保防組負責相關業務。

遭警調約談的王姓警員原本是花蓮人，考上警專後畢業分發後幾乎都在台北市服務，私下相當平和低調，但是比較少和分局同事互動，今天爆發他與外面歹徒勾結勒索退休建商超過500萬元現金，且建商後來遭圍毆住院導致失憶，暴力犯罪行為是否與王姓警員有關？文山一警方表示將待檢調偵訊告一段落後釐清，目前不便對外發言。

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