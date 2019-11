搶奪120元超人氣炸雞漢堡　男客「排隊被狂刺」送醫後死亡

▲Popeyes再次推出炸雞漢堡,怎料引發消費者爆發衝突。(圖/翻攝自推特/DC Maryland Virginia)



記者丁維瑀/綜合報導

美國知名連鎖速食店「大力水手炸雞」(Popeyes)日前重新推出炸雞漢堡,各地民眾紛紛排隊搶吃,然而馬里蘭州一間分店卻發生悲劇,一名28歲男子4日晚間與別人爆發衝突,他身上有多處刀傷,雖然緊急送醫,仍傷勢過重不治身亡。警方尚未公布受害者的姓名,嫌犯則在逃。

綜合《每日郵報》、《福斯新聞》、《鏡報》、《國家廣播公司》報導,該家速食店8月率先推出價格約3英鎊(台幣120元)的炸雞漢堡,不過當時由於物料短缺就停賣,直到本月3日重新販售。消費者得知消息後也前往各大分店排隊,怎料一名男子卻在過程中與他人陷入紛爭,警方抵達現場後發現他在停車場,身上有刀傷,送醫後不治。

We’re here on scene. The chicken sandwich ad is right in the window. It came back Sunday and sources tell us a fight over someone cutting in line led to a stabbing death tonight in Oxon Hill MD. pic.twitter.com/9LRMRUNOpZ