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搶奪120元超人氣炸雞漢堡　男客「排隊被狂刺」送醫後死亡

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▲▼為了搶奪「大力水手炸雞」（Popeyes）的漢堡，一名男子在排隊過程中被刺死。（圖／翻攝自推特／DC Maryland Virginia）

▲Popeyes再次推出炸雞漢堡，怎料引發消費者爆發衝突。（圖／翻攝自推特／DC Maryland Virginia）

記者丁維瑀／綜合報導

美國知名連鎖速食店「大力水手炸雞」（Popeyes）日前重新推出炸雞漢堡，各地民眾紛紛排隊搶吃，然而馬里蘭州一間分店卻發生悲劇，一名28歲男子4日晚間與別人爆發衝突，他身上有多處刀傷，雖然緊急送醫，仍傷勢過重不治身亡。警方尚未公布受害者的姓名，嫌犯則在逃。

綜合《每日郵報》、《福斯新聞》、《鏡報》、《國家廣播公司》報導，該家速食店8月率先推出價格約3英鎊（台幣120元）的炸雞漢堡，不過當時由於物料短缺就停賣，直到本月3日重新販售。消費者得知消息後也前往各大分店排隊，怎料一名男子卻在過程中與他人陷入紛爭，警方抵達現場後發現他在停車場，身上有刀傷，送醫後不治。

皮吉郡（PG County）警方還沒說明紛爭爆發的原因，不過有媒體指出，當時客人在排隊等待點餐時有人插隊，場面才會變得火爆。調查人員將繼續在速食店外詢問目擊者說法，同時找尋監視器畫面與集結證據，希望盡快確認嫌犯身分與其動機。

為了搶奪炸雞漢堡所爆發的衝突不只這個例子，另一段影片可見，一名男子點了10個炸雞漢堡後對著員工大吼，顯然失去耐心。據悉有客人等待好幾個小時，速食店外也停了多輛汽車，還有一名員工直言，因為炸雞漢堡而起衝突的成年人很愚蠢，「你們已經長大了，為了這個吵架，這是小孩子的事情。」

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