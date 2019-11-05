飛越墓地「盤旋俯衝」墜機轟天響！飛行員確認罹難　滿地殘骸影片曝光

Update: NTSB says the plane involved in the New Bedford crash was a Cessna 150. https://t.co/b9OK7DQlVJ pic.twitter.com/zKmzDAL2nx — NBC 10 WJAR (@NBC10) November 4, 2019

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國麻州新伯福（New Bedford）4日傳出墜機事故，一架小型飛機飛越墓地時，先是在附近民宅上方低空盤旋，接著向下俯衝，發出巨大撞擊聲響，殘骸散落一地，奪走飛行員性命。政府現已介入調查，釐清墜機事故發生原因。

綜合NBC10 Boston等外媒報導，該架塞斯納150（Cessna 150）機型飛機在當地機場起飛後，飛行約8公里就發生墜毀事故，事後數十名人員趕來處理，現場也拉起封鎖線。根據目擊者吉隆（Yeison Giron）的說法，飛機當時出現奇怪的動作，看起來就像是要盡量躲開房子，試圖朝著空曠地帶前進。

當局現階段並未公布飛行員的身分，但國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）表示，該名飛行員是機上唯一承載的人員，已確認死亡。當地警方也發出新聞稿證實這起事故，強調警消單位已展開合作調查。