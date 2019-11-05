　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

飛越墓地「盤旋俯衝」墜機轟天響！飛行員確認罹難　滿地殘骸影片曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國麻州新伯福（New Bedford）4日傳出墜機事故，一架小型飛機飛越墓地時，先是在附近民宅上方低空盤旋，接著向下俯衝，發出巨大撞擊聲響，殘骸散落一地，奪走飛行員性命。政府現已介入調查，釐清墜機事故發生原因。

綜合NBC10 Boston等外媒報導，該架塞斯納150（Cessna 150）機型飛機在當地機場起飛後，飛行約8公里就發生墜毀事故，事後數十名人員趕來處理，現場也拉起封鎖線。根據目擊者吉隆（Yeison Giron）的說法，飛機當時出現奇怪的動作，看起來就像是要盡量躲開房子，試圖朝著空曠地帶前進。

當局現階段並未公布飛行員的身分，但國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）表示，該名飛行員是機上唯一承載的人員，已確認死亡。當地警方也發出新聞稿證實這起事故，強調警消單位已展開合作調查。

ET快訊
快訊／迪卡儂新竹旗艦店起火！賣場民眾緊急疏散
台企銀總座偷吃女秘書…呻吟聲全錄下！「不要硬來啦～」小三夫聽
沙灘發現粉橘色「人腦」　表面黏滑又硬…她一碰瞬間麻痺
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

窮到沒錢買書包！慈父熬夜編織「藍色尼龍包」　網感動...跪求開團購

飛越墓地「盤旋俯衝」墜機轟天響！飛行員確認罹難　滿地殘骸影片曝光

擁有40HH傲人上圍卻讓她好痛苦！　巨乳女：想縮胸成B或C

他合法移民美國19年「臉遭潑酸二度燒傷」　白男：滾回你的國家

英下議院現任副議長霍伊爾當選新議長　接替貝爾考「誓言保持中立」

川普彈劾證詞首曝光！　前駐烏大使慘被威脅抹黑逼退：不安感迄今未消失

悚！男子丟煤炭誤墜「1200度」爐內　瞬間被燒成白骨

美研究發現：「10大習慣」可提高認知能力＋降低失智症風險

川普「擱置暖化問題」法國遺憾　轉與習近平加強合作救地球

沙灘發現粉橘色詭異「人腦」　表面黏滑又硬...她一碰瞬間麻痺

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

韋喆《以後別做朋友》擊敗李嫣　9m88很喜歡：你是一個很棒的歌手

那英一唱《原來愛情這麼傷》　網友跪了：那姐真的太會了！

玉闕朝仁宫信眾組團「攻玉山山頂」 扛30Kg神像爬2天...登頂感動淚崩

《聲林2》WAGAMAMA搞怪演唱《Bad Guy》　楊乃文大讚「這是我最喜歡的」

窮到沒錢買書包！慈父熬夜編織「藍色尼龍包」　網感動...跪求開團購

飛越墓地「盤旋俯衝」墜機轟天響！飛行員確認罹難　滿地殘骸影片曝光

擁有40HH傲人上圍卻讓她好痛苦！　巨乳女：想縮胸成B或C

他合法移民美國19年「臉遭潑酸二度燒傷」　白男：滾回你的國家

英下議院現任副議長霍伊爾當選新議長　接替貝爾考「誓言保持中立」

川普彈劾證詞首曝光！　前駐烏大使慘被威脅抹黑逼退：不安感迄今未消失

悚！男子丟煤炭誤墜「1200度」爐內　瞬間被燒成白骨

美研究發現：「10大習慣」可提高認知能力＋降低失智症風險

川普「擱置暖化問題」法國遺憾　轉與習近平加強合作救地球

沙灘發現粉橘色詭異「人腦」　表面黏滑又硬...她一碰瞬間麻痺

快訊／北市內湖工地意外！男工人「墜落B4」失去生命跡象　送醫搶救中

送貨員撞死女騎士　「只願賠5萬」遭判刑8月緩刑2年

12強／中華隊首戰門票破萬　球場入口貼禁政治標語告示

小磨坊也中鏢！美日進口農漁產品大違規　3項被驗出重金屬

分手第3天「為愛砸車」…恐怖情人潑漆洩恨！殯葬女嚇傻：他說要斷我手腳

林洲民嗆「懶惰政府」質疑公宅停滯　柯文哲：目標還是5萬戶

呂秀蓮稱連署未過如再受319槍擊　民進黨：無的放矢指控感到痛心

時力黨團力推民法修法　盼下修成年年齡至18歲

韓國瑜訪苗栗藍陣營稱「綠大老倒戈」　民進黨曝真相：誤導視聽

台糖土地原民優先使用　第一期釋出花東及台東傳統領域115公頃

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

男墜「1200度」煤爐　瞬間燒成白骨

鱷魚要吃朋友！女童跳牠背上挖雙眼搶命

撞死一家5人　疲駕男緩刑免坐牢

沙灘詭異「人腦」　一碰就麻痺

原因曝！泰國17歲少女躺床玩手機亡

周休三日　日本微軟生產力暴增40％

希臘攔冷凍貨車　發現41名偷渡客

蓬佩奧：啟動巴黎氣候協定退出程序

男公墓挖人骨　路邊熬湯滿足狂啃

老公女兒被挾持　孕婦霸氣弊歹徒

又一世界遺產！合掌村竄天大火

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

侏儒男分手女模　又牽顏值爆表新女友

印度新德里從衛星消失！極惡空汙籠罩

更多熱門

相關新聞

他住美國19年　白男潑酸：滾出去

他住美國19年　白男潑酸：滾出去

美國威州密爾瓦基（Milwaukee）男子維拉茲（Mahud Villalaz）來自南美洲國家秘魯，他在美國居住19年，早已成為正式公民，但日前他與另一名男子發生爭執，對方卻朝他的臉潑酸造成二度燒傷，還要他「滾回自己的國家」。當地市長形容這起事件很顯然為仇恨犯罪。

川普彈劾證詞曝光　她坦言被威脅

川普彈劾證詞曝光　她坦言被威脅

美研究發現：10大習慣助預防失智症

美研究發現：10大習慣助預防失智症

金融時報：美考慮撤回對中商品15％關稅

金融時報：美考慮撤回對中商品15％關稅

蓬佩奧：啟動巴黎氣候協定退出程序

蓬佩奧：啟動巴黎氣候協定退出程序

關鍵字：

墜機北美要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

遠距CP用激情0.01...一拔出來竟「爆破成三截」

女大生穿破褲　一個動作讓網讚爆

躲不了「粉紅收屍隊」！89歲老兵花光500萬吞藥自盡

韓國瑜借廁所遭拒！警曝監視器還原

王瞳被告開庭！梁敏婷火大搜出「曖昧卡片」證據

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

弟弟7樓剛墜下！哥竟跟上雙亡　她見屍嚇傻

淡水驚現裸背辣妹　網友：想巧遇

月薪34萬女副總賭氣　以一換一成真

男墜「1200度」煤爐　瞬間燒成白骨

快訊／李興文神隱3天發聲了！

草娥消失2年首曝光...及胸長髮美炸

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

更多

最夯影音

更多
超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？

超「撩癒」猛男消防員燦笑捧主子　網被電暈：該看貓還是看肌肉？
「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

「學貸如果不還政府就吞了吧」　李佳芬：反正幾千億都在浪費了

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

用《世紀帝國》惡搞台灣藍綠亂鬥　特殊科技：喊發大財、抹紅攻擊

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

韓國瑜工商座談爆怒轟記者　「你哪一家的！故意扭曲我的話」

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

温嵐x12歲女孩合唱《葉子》　一開口...全場掌聲歡呼！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面