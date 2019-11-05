影／習近平進博會「提3點倡議」：各國經濟融合是趨勢！堅決反對單邊主義

▲大陸國家主席習近平宣布大會開幕並發表主旨演講。（圖／記者陳政錄攝）

記者朱世凱／綜合報導

第二屆中國國際進口博覽會（進博會）5日上午於上海開幕，大陸國家主席習近平出席開幕式時指出，經濟全球化是歷史潮流，這是誰也阻擋不了的；「世界經濟發展面臨的難題，沒有哪一個國家能獨自解決，各國應該堅持人類優先的理念，而不應把一己之利凌駕於人類利益之上。我們要以更加開放的心態和舉措，共同把全球市場的蛋糕做大。」

習近平也在會中提出「3點倡議」，「第一，共建開放合作的世界經濟。當今世界，全球價值鏈、供應鏈深入發展，你中有我、我中有你，各國經濟融合是大勢所趨。距離近了，交往多了，難免會有磕磕碰碰，面對矛盾和摩擦，協商合作才是正道。只要平等相待、互諒互讓，就沒有破解不了的難題。我們應該堅持以開放求發展，深化交流合作，堅決反對保護主義、單邊主義，不斷削減貿易壁壘，推動全球價值鏈、供應鏈更加完善，共同培育市場需求。」

▼進博會。（圖／CFP）

他也稱，「第二，共建開放創新的世界經濟。創新發展是引領世界經濟持續發展的必然選擇。當前，新一輪科技革命和產業變革正處在實現重大突破的歷史關口。各國應該加強創新合作，推動科技同經濟深度融合，加強創新成果共享，努力打破制約知識、技術、人才等創新要素流動的壁壘，支持企業自主開展技術交流合作，讓創新源泉充分湧流。為了更好運用知識的創造以造福人類，我們應該共同加強知識產權保護，而不是搞知識封鎖，製造甚至擴大科技鴻溝。」

▼習近平出席進博會開幕式。（圖／翻攝自CCTV）

習近平最後說，「第三，共建開放共享的世界經濟。我們應該謀求包容互惠的發展前景，共同維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際秩序，堅持多邊貿易體制的核心價值和基本原則，促進貿易和投資自由化便利化，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。我們應該落實《聯合國2030年可持續發展議程》，加大對最不發達國家支持力度，讓發展成果惠及更多國家和民眾。」