上海進博會開幕！習近平「提5項措施」：加快海南自貿區建設

▲上海進博會開幕。（圖／翻攝自CCTV）

記者洪珮瑄／綜合報導

第二屆中國國際進口博覽會（進博會）今（5）日上午開幕，中共總書記習近平在演講中列出5項措施，包括擴大市場開放、完善開放格局、優化營商環境、深化多雙邊合作、推進共建「一帶一路」。

習近平提出的第一項措施表示，將繼續擴大市場開放，「中國將增強國內消費對經濟發展的基礎性作用，積極建設更加活躍的國內市場，為中國經濟發展提供支撐，為世界經濟增長擴大空間。」他強調，「中國將更加重視進口的作用，進一步降低關稅和制度性成本，培育一批進口貿易促進創新示範區，擴大對各國高質量產品和服務的進口。」

此外，習近平表示，將繼續完善開放格局，「中國將繼續鼓勵自由貿易試驗區大膽試、大膽闖，加快推進海南自由貿易港建設，打造開放新高地。」此外，大陸也將繼續推動京津冀發展、長江經濟帶發展、長三角區域一體化發展、粵港澳大灣區之建設，並將制定黃河流域生態保護及高質量發展的新戰略，增強開放聯動效應。

▲習近平列出5點措施，繼續擴大市場開放。（圖／翻攝自CCTV）

據悉，世界銀行發表10月31日發表《2020營商環境報告》，內容顯示，大陸營商環境排名從46位上升到31位，整整躍進了15位。習近平在開幕式上提到，優化營商環境也將繼續進行，「中中國將不斷完善市場化、法治化、國際化的營商環境，放寬外資市場准入，繼續縮減負面清單，完善投資促進和保護、訊息報告等制度。」

習近平提出第四點措施，繼續深化多雙邊合作，「中國是國際合作的倡導者和多邊主義的支持者，支持對世界貿易組織進行必要改革，讓世界貿易組織在擴大開放、促進發展方面發揮更大作用，增強多邊貿易體制的權威性和有效性。」

最耗，習近平提到，將繼續推進共建「一帶一路」。他表示，「目前中國已經同137個國家和30個國際組織簽署197份共建『一帶一路』，合作文件。他強調，「中國將秉持共商共建共享原則，堅持開放、綠色、廉潔理念，努力實現高標準、惠民生、可持續目標，推動共建『一帶一路』高質量發展。」