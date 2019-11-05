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台灣護照146國免簽賣1萬太夯　桃園男只賺3000元慘揹最高5年刑期

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▲護照,自辦護照。（圖／記者陳涵茵攝）

▲邱男把自己的護照賣給別人。（示意圖／記者陳涵茵攝，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

桃園35歲的邱男因為手頭緊，於是透過網路將自己的護照以1萬元為代價出售，買家卻只付了3000元就落跑，而他的護照經過變造改由陳姓大陸籍男子使用，最後被眼尖的泰國海關人員識破，當場逮住。桃園地檢署4日偵結此案，並依違反護照條例起訴邱男，根據法條規定，將護照交付他人或謊報遺失以供他人冒名使用，可處5年以下有期徒刑併科50萬元以下罰金。

陳姓大陸籍男子（34歲）2017年9月間拿著變造過的護照前往馬來西亞，接著飛往泰國，順利入境之後再改搭其他班機前往紐西蘭，結果卻在出境時被泰國海關的移民局人員抓包，整起事件才因此曝光；相關單位循線一路從泰國查回台灣，確認護照原先的持有者是住在桃園的邱男所有。

▲▼飛機,乘客,旅客,航空,空服員,。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳男拿著改造過的護照準備從泰國飛往紐西蘭，結果在出境時被海關人員抓包。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

邱男發現已經瞞不下去，這才說出事情的經過，原來2017年間他因為急需用錢，在網路上透過神祕買家談好一筆交易，將自己的護照以1萬元為代價出售，不過，為了確定護照的真偽，買家除了相約在新北市林口區面交，還將款項分成頭款3000元和尾款7000元，見面取走護照之後先給頭款，等到確認可以使用再給尾款，沒想到東西一交出去，對方就失聯了，最後他只拿到頭款3000元。

桃園地檢署4日偵結此案，認定邱男的行為已經違反護照條例，並依法起訴。而根據法務部全國法規資料庫的條文介紹，在護照條例中，若民眾將護照交付他人或謊報遺失以供他人冒名使用，可能會被處以5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。

其實，台灣護照現階段共有146個免簽國家，可以說是世界有名的好用，當然，在黑市方面也很搶手。邱男誤信網路買家的說詞，變賣護照不僅只賺到3000元，後續還得面臨上述罰責，實在是虧很大。

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