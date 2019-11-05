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月薪34.5萬女副總賭氣「以一換一」　7天後電腦被收回慘丟飯碗

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記者黃翊婷／台北報導

原本領有月薪34萬5000元的陳姓女副總，2016年11月間依照公司指示找來蔡姓研發人員，卻被以「無其他人力需求」拒絕，一氣之下乾脆寫信向總經理表明願意「以一換一」，沒想到最後自己竟然被認為是主動請辭，因而丟了工作。雖然陳女一審敗訴，但她不放棄提出上訴；高等法院調閱雙方一來一往的信件，確認她的確說過願意以一換一，因此維持一審判決，駁回上訴。

▲學生，工程師，工作，辦公室，忙碌，電腦，上班族，OL。（圖／pixabay）

▲陳女不滿公司不願意聘請蔡男，氣得寫信向總經理陳述自己的意見。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

陳女在判決書中主張，自己從2009年2月間開始在某半導體公司擔任研發部副總經理，每月薪資為34萬5000元，2016年11月間執行長指示要新增兩名研發部門人員，好不容易才找到足以勝任職務的蔡姓研發人員，對方也辭去原本的工作在家等待到職，這時候公司卻以「無其他人力需求」為由拒絕，她覺得這件事關係到公司的信用聲譽，於是在同年10月30日寫信向總經理表達聘用蔡男的決心。

陳女強調，電子郵件中的內容遭到曲解，她沒有自請離職的意思，而是希望公司重視信用，保障蔡男的權益，結果2016年11月6日公司就以內部郵件的方式宣布自請離職的消息，甚至命令交還工作用的電腦，拒絕讓她繼續提供勞務，雙方的僱傭契約顯然不是合意終止，這才決定提告為自己討回公道。

▲▼辦公室,會議室,開會。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲蔡女強調自己沒有請辭的意思，卻在寫完信後7天被迫離開。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

而該半導體公司派員出庭反駁，陳女為高級經理人，非一般勞工，待遇都是由總公司董事會決定，與勞動契約、僱傭契約無關，況且她在電子郵件中表明願意以一換一，公司才認定為自請離職，如今反過來請求確認僱傭關係存在，並要求給付薪資、提撥退休金，根本沒有理由。

由於陳女一審被判敗訴，她不滿提出上訴。高等法院合議庭調閱雙方的電子郵件，發現陳女曾提及，「如果你們真的如此擔心我的團隊人數」、「我可以和蔡XX交換」、「請讓他待在公司」、「我可以離開公司」，高層則回覆，「依妳的建議，妳可以提交妳的辭呈，而我們可以聘僱這個人。感謝妳過去的服務，希望妳的未來生涯順利」，言談中明確表達出願意以一換一的意思，最後仍維持一審判決，駁回她的上訴。

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