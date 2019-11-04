陸推「惠台26條」可幫申請旅行證件　學者曝現況：台灣護照好用很多

▲目前台灣護照的免簽國家比大陸還要多。（圖／記者陳涵茵攝）

記者賴文萱／台北報導

大陸國務院、國家發展改革委4日宣布《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（簡稱26條措施），其中一條為台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件。對此，學者認為「台灣護照比較好用」，目前免簽國家現在比大陸還要多，基本上台灣人應該不大需要使用這個項目。

在這次宣布的「惠台26條」措施之中，有一條就寫明，陸方在職責範圍內，將為在海外遭遇自然災害、意外事故等突發安全事件的台灣同胞積極提供幫助，同時受理海外台灣同胞申請辦理各類旅行證件等事務。

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對此，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰認為，現況其實是台灣護照的免簽、及落地簽國家比大陸還多一倍左右，直言「台灣護照好用很多」，基本上台灣人想去旅行的地方，現在都已有良好的管道，應該不太需要用到這個項目。

▲學者直指，台灣護照的免簽、落地簽國家比大陸還多一倍左右，「台灣護照好用很多」。（圖／記者陳凱力攝）

至於可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助部分，黃正聰說，這大概只有在比較落後國家如非洲國家，我國外交布局沒那麼廣，也許碰到困難，大陸會比較有利一點。他也提醒，如果國人去那些地方，自己要多加留意。

另外，旅行業者李奇嶽則表示，台灣護照現有146個免簽國家，已經很好用了，目前在旅行上還看不到太多可以用到陸方免簽的地方，他也說，台灣護照的好用程度在世界有名，大陸輸很多。

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