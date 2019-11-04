不想淪「選舉看板人物」！學生團體嘆努力無用...籲各黨表態青年議題

▲學生、公民團體對各政黨不分區立委名單安排呼籲。（圖／台灣青年民主協會提供）



記者許展溢／台北報導

2020大選將到來，學生、公民團體今（4日）指出，樂見青年議題及政策交鋒在近日選戰中常被提及，各政黨陣營不約而同舉行和青年有關活動、展開傾聽青年及不同世代意見的計畫，但遺憾的是，各政黨將推出的不分區立委名單中，又以國、民兩大黨將在13日公布不分區立委名單，但仍未見各政黨將青年議題政見化，或提出足夠深度、關切面向廣泛的說明。

台灣青年民主協會今在臉書發聲明表示，台灣少年權益與福利促進聯盟、人本教育文教基金會等逾30青年團體及公民團體，共同發出「學生團體及公民團體，對各政黨不分區立委名單安排呼籲」。由於過往，青年世代在選舉中時常淪為看板人物，不希望在本次選舉中再次發生，必須鄭重呼籲各政黨應於本次選舉中，重視並回應青年世代的聲音。

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▲2018年青年民主返鄉列車，送2500名青年回去投票，促進青年參政。（圖／台灣青年民主協會提供）

協會認為，青年世代關切「世代正義」、「多元價值」 及 「永續發展」 的落實，也是本次許多公民團體的共同期待，但過往公共政策，多半忽略對下一世代的尊重與傾聽，嚴正呼籲，各政黨應將對青年世代的關心落實在不分區名單的安排上。

協會也指，有鑑於各主要政黨在本次的不分區名單都傾向以「政治組」作為主要安排，成員並非否定政治經驗、專業及技術的重要性，但不分區本來就是展現政黨價值、落實專業政治的重要一環。各政黨提出一份是否讓青年世代及公民團體滿意、而非讓黨內派系山頭點頭稱是的名單，會高度決定青年世代投票的意向。

▲學生團體發起民法挺青年，下修投票權至18歲，並拜訪立院各黨團。（圖／台灣青年民主協會提供）



協會指出，高教擴張的高峰剛過、學歷貶值現象仍在，而努力，不再是出人頭地和階級翻轉的保證，新世代仍面臨到工時過長、工資過低、房價過高的挑戰。也因此，有效提振勞工權益、提高平均薪資，包含制定最低工資法、改善勞檢困境，是大家在勞動權益上的要求。



協會強調，若有效 「降低工時」、「提供公共托育」和「落實居住正義」，更有可能提高目前低迷的生育率，最後呼籲各政黨應承諾徵收囤房或閒置房屋稅、持續興建社會住宅、強化房產交易實價登錄系統、提高公托幼的供給量，以便滿足青年世代受高房價的苦惱、也促成少子化現象的趨緩。

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