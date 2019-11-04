告不怕？網友再亂傳郭台銘母親「被氣死暴斃」　郭辦澄清：是假消息！





▲左起為郭台銘夫人曾馨瑩、母親初永真與郭台銘。（圖／翻攝郭台銘臉書）

政治中心／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前遭到誹謗、謾罵，甚至連郭台銘母親都受到波及，使郭台銘幕僚10月31日上午10時赴刑事警察局報案，怒向200名網友提告。然而已在被告名單當中的李姓網友疑似不畏懼被告，4日又再度散播郭台銘母親死亡的訊息。對此，郭辦澄清，這只是網路假消息。

李姓網友4日晚間在郭台銘辦公室發言人吳怡萱的臉書粉絲專頁留言稱，「據可靠消息，郭台銘的母親初永真女士剛剛在醫院搶救無效死亡，據相關人士爆料，初永真女士因為反對郭台銘選總統，但是郭台銘不聽話執意要參選，以及初永真女士是忠貞的國民黨黨員眼看著兒子分裂國民黨，把國民黨的一手好牌因為果凍之亂變成爛牌，而被氣死。據說是氣出了心臟病暴斃而亡。」

針對李姓網友的言論，吳怡萱立刻回覆「你的言論已經涉及恐嚇及公然侮辱，我們已經蒐證，勸你最好趕快自行刪除留言。」、「想收到傳票我們很樂意加一被告」。然而李姓網友卻直言「歡迎提告！」

▲李姓網友再亂傳郭台銘母親死訊。（圖／翻攝自吳怡萱臉書粉專）

對此，郭台銘辦公室也發表聲明表示，關於媒體詢問郭台銘母親身體狀況，一切安好，感謝大家關心。事件出於一網友署名李英德（可能是假名），在執行長劉宥彤臉書粉絲團上留言，污蔑郭台銘母親，在網路上散佈郭台銘母親去世之假消息，此人已多次在郭台銘先生及郭辦人員粉絲團留言汚辱及恐嚇相關人等，此人已在先前向警方告發之名單中，但他不知收斂，開始散佈更惡劣之假消息，還大言不慚表示歡迎提告，絕不道歉，有恃無恐，公然向社會道德尺度宣戰，挑戰公權力，「郭台銘辦公室已向警方再次提告，維護台灣之民主法治。」

聲明指出，關於有不理性的民眾在網路發表郭台銘先生之母搶救無效死亡訊息，「本辦嚴正澄清這是少數網友以惡意且惡質的發言，試圖打擊郭台銘先生，本辦針對這樣極度惡劣的行為一定提告，並追究到底，盼各界勿再以訛傳訛。」

關於該名李姓網友，過去曾留言提到「劉宥彤就是郭台銘的胯下玩物」、「賤婦婊子」，10月31日得知自己被告後，還在個人臉書上面寫下「我會怕郭台銘的200個貴族律師團嗎？我現在正式給出我的答案：No care ！Fuck Terry Gou！郭台銘算個屁！在我眼裡郭台銘連他媽的細菌拉出的屎都不如！」

李姓網友幾乎天天更新臉書動態，還囂張強調「為了證明我被郭台銘的劉小姐告了之後我會百分之百的沒事，我會每天都發一條罵郭台銘的帖文證明我沒事。」並持續咒罵郭台銘「台灣首富算個狗屁？」以及要郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜的女兒「去死」。

面對吳怡萱說「樂意加一被告」，李姓網友還說「每日一罵郭台銘，今天我跟另一個郭奴吳怡萱摃上了。呵呵。」底下則有其他人質疑「你這樣會很爽嗎？」而李姓網友則回覆「郭台銘全家死了，我會很爽。」

▼李姓網友再亂傳郭台銘母親死訊。（圖／翻攝李姓網友個人臉書）

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