屏東監理站9月假日門市機車考照僅有一場　要先預約

▲屏東監理站9月假日門市僅有一場機車考照服務，網路預約最遲請於考試前2天，不開放現場報名， 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監理站9月假日門市僅有一場機車考照服務，網路預約最遲請於考試前2天，不開放現場報名，有需要機車族可利用用監理服務APP、監理服務網(www.mvdis.gov.tw/)預約。

▲▼機車速度煞車反應點、報名流程。

屏東監理站說，9月假日門市僅有一場機車考照服務，於28日教師節（星期六）早上辦理，報名時間8點至8點半，名額80人，不開放現場報名。

網路預約，最遲請於考試前2天（當日及考前一天無法預約），可使用監理服務APP、監理服務網(www.mvdis.gov.tw/)預約；考試當天，於8點到8點半於監理站繳交身分證正本、合格體檢表（限一年內體檢者）、最近2年內拍攝1吋大頭照相同2張，完成報名後立即參加8:30~10:30講習。

1年內已上過講習、持有輕型機車駕照及吊、註銷重考者，不需講習，講習結束直接筆試；路試及格後，必須到21號窗口，繳交身分證正本上合格體檢表及200元等候製作駕照。

另有違規案件者，可先利用監理服務APP或監理服務網（www.mvdis.gov.tw/）查詢有無違規案件，並於平日至監理站將案件結清或辦理分期並開立分期證明，否則無法報名考試。

平日上班時間（考時禁止練習）試考驗場開放練習，相關規定可至高雄區監理所官網觀看說明影片（https://komv.thb.gov.tw/）。