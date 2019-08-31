機車考照9月要多測一項！新增「30秒實境影片」　完成後才能開考

▲今年9月起要先完成「危險感知實境影片」測驗，才能預約機車考照。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

為提升機車騎士防禦駕駛觀念，今年9月1日起，民眾必須先至公路總局「機車危險感知教育平台」，先完成30秒的機車危險感知情境測驗，之後才能預約登記機車考照報名。不過，公路總局表示，測試結果即便沒過關，也不會影響民眾報考權益。

公路總局表示，「機車危險感知教育平台」在今年4月15日上線，目前危險感知情境體驗影片共有30支，涵括11種危險感知情境型態，如視野死角、彎道、道路施工、注意內輪差等。

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▲每支機車危險感知影片長度30秒，民眾需在危險感知點發生前完成點擊，做出因應動作。（圖／記者賴文萱攝）

有鑒於危險感知情境認知，對擬報考機車駕照考驗的民眾更為重要，因此規劃自9月1日起擴大系統連結運用，民眾在到監理服務網進行登記預約機車考照報名時，將由系統提供體驗1支30秒情境影片（包含1支30秒練習影片），並提供觀看影片解析及詳細危險感知思維說明。

▲即便機車危險感知影片測驗未過關，也不會影響預約機車考照測驗權益。（圖／記者賴文萱攝）

公路總局說，整個體驗過程並不會花費太多時間，體驗測試結果也不影響民眾機車考照的預約登記。這個措施主要是要讓民眾於報考機車考驗前，透過教育平台所建置的危險情境影片觀看及解析說明，更了解未來騎乘機車上路後所可能遇到的情境及必須建立的風險意識觀念。

*機車危險感知教育平台網址：https://hpt.thb.gov.tw/

▲機車危險感知影片範例。