　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／教小三兒數學作業！媽氣炸「怎麼教都不會」…下秒心肌梗塞命危了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者朱世凱／綜合報導

大陸36歲的王媽媽表示，自己近日在教就讀小學三年級的兒子寫數學作業，但是不管怎麼教對方都學不會，她只好不斷重複講解，結果過程中突然感覺心臟不舒服，狀況還越來越嚴重，只好趕緊到醫院救治。醫師表示，患者剛來的時候不斷表明心慌胸悶、大汗淋漓，經過檢查後才發現她因為情緒關係誘發心肌梗塞，倘若再晚點就醫的話，恐怕就會丟了性命。

▼媽媽期盼孩子課業進步，沒想到卻差點丟了性命。（示意圖／CFP）

▲▼教兒子作業！媽氣炸：怎麼教都不會…下秒命危了。（圖／CFP）

綜合陸媒報導，家住湖北省襄陽市的王媽媽說，她1日晚間陪著小學三年級的兒子寫數學作業，不過有道題目不論怎麼講解，對方就是學不會，「我講了好多遍，他依然沒辦法答對，我氣得要炸了，然後就突然感覺心慌，出不來氣（喘不過氣），我趕緊打電話給我老公，請老公趕快載我到醫院。」

王媽媽還透露，她這一年來時常為了孩子的課業問題發脾氣，沒想到這次卻突然碰上這麼嚴重的情況。醫師表示，經過檢查後確定患者是因為情緒原因誘發心肌梗塞，「現在這種病趨於年輕化，大多數跟我們的飲食有關係，再來就跟情緒有關，患者大多為年輕媽媽」，好在王媽媽有及時急救，否則再晚一步就有猝死風險。

▼媽媽目前仍住院觀察中。（圖／翻攝自微博）

▲▼教兒子作業！媽氣炸：怎麼教都不會…下秒命危了。（圖／翻攝自微博）

據悉，王媽媽目前仍在住院治療當中。醫師指出，心肌梗塞會出現胸悶、虛弱感、出汗、噁心、嘔吐、頭暈、心律異常，如果沒有及時就診的話，很可能會出現休克、心臟衰竭等症狀而導至死亡；平時最好保持清淡飲食，勿暴飲暴食，規律性的適當運動可減少壓力，促進血液循環，減少血栓形成。心理諮商師也建議，家長應該控制好自己的心態，適度放手讓孩子自己去做，不要什麼事都包辦，否則孩子也會有壓力。

許多網友看完後紛紛回應，「再過一段時間，妳也就看不懂數學題了，到時候就乖乖做飯不生氣啦」、「輔導有風險，生氣需謹慎」、「升一個孩子來氣自己的？」、「老師豈不是更慘，要被幾十個孩子一起氣」、「情緒化的媽媽也沒辦法教好兒子吧，感覺兒子很可憐，壓力巨大」、「這是勸大家不要生孩子的新聞」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
正妹師「丁字褲」Cos蛇姬被拍！網放大看「胸前小點」驚喊：走
灰衣女信義區喊「我要潑硫酸！」下秒朝孕婦猛撒...她狂奔跌坐
瑜伽老師「躺下感受自己的呼吸」　她做了超尷尬：再也沒去過
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「媽媽我愛妳…」14歲少年留2封遺書「14F墜樓身亡」：語言暴力很傷人！

姐姐不給玩手機！16歲弟氣炸「猛砍她身亡」下秒23F跳樓慘死…媽前一天才剛生日

人妻車內與上司纏綿！老公打來她「語氣急促掛斷」下秒車門開…悲劇了

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」媽也勸不動…新婚妻笑：跟我兒子一樣大！

影／爸媽缺席家長會！紅衣男孩「持刀坐27F邊緣」絕望了：明明答應過的…

13歲少年求歡遭拒！竟「殘殺10歲女童」裝塑膠袋丟棄　家長0道歉：怕挨揍…

離婚半年！她驚見前夫牽著「新歡＋一對1歲雙胞胎」逛街…瞬間臉綠秒懂

懷孕妹幫指揮倒車！下秒遭撞慘死「腹中兒也沒了」…姐姐淒厲哭喊：救命

奧迪停地下室「離奇消失」…車主一看監視器傻眼：鄰居13歲小孩開去上學了

香港網紅遭「斷頭塞箱」棄屍竹圍！兇嫌願赴台自首：希望別判死刑

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

地表最猛新郎在婚禮「狂飆高音」 樂隊彈女key照唱！網：聽到傻掉

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

國道1號北上5車連環大追撞　1死4傷8月女嬰昏迷搶救！

大黑狗突然衝出！13個月小弟「半邊臉被咬掉」...渾身是血母崩潰

他精神病發送醫肚子裡「亮亮兩塊」　手術取出70個刀片

香港網友號召下午「七區行街」　維園流水式集會「抗議黑警」

反送中爆激烈衝突！港警截至凌晨「拘捕逾200人」查獲188支汽油彈

影／教小三兒數學作業！媽氣炸「怎麼教都不會」…下秒心肌梗塞命危了

新華社香港分社「有象徵意義」　環時：示威者縱火「是對中央的挑釁」

影／內部照片曝光！　新華社香港分社遭示威者「噴漆、丟燃燒彈」　

蛋糕界奧斯卡驚現反送中作品　陸「正妹翻糖師」當場氣炸...舉報違規：不能忍！

36歲男刮痧完「視力模糊」腦中風！　醫曝危險地方：別亂按

美確定「不派代表」參加進博會　陸外交部：不來也沒什麼大不了

爆柯文哲佈局2024　蔡壁如：總是要讓支持者有期待

醉倒餐廳被「陌生男子」扛回家　女星嚇壞：差點變社會案件

卓拉蒙德連3戰20-20　力壓厄文大三元逆轉籃網

首里城火災「正殿北側冒黑煙」　警方曝新進度：找到焦黑配電箱

芭樂王去年遭竊好痛心！彰化田中警分局加強巡防　力守今年平安去比賽

要買去法會結緣！他車子急煞「3大桶熱豆漿」衝過椅背　4歲女兒60%燙傷爆哭

韓國瑜推「學貸免息」　侯友宜：好的政策都支持

Hyudnai公佈電動車銷售目標　推16款新車、衝56萬台銷售總量

一鴨三吃超銷魂！桃園隱藏版滴汁脆皮烤鴨　必吃椒鹽口味

多維TW／只睜一隻眼　怎看得清美中虛實

大陸熱門新聞

他殺害女童被關　出獄後發現女童活著

14歲少年留遺書14F墜樓亡　媽痛心曝原因

婆婆把兒媳養了7年的狗扔了！她立即墮胎離婚

消防員叉子吃午餐！手抖原因惹哭網友

女董座：要賣1億支手機　銷量打臉

男喝酒後腹部劇痛休克　醫抽血看竟是牛奶色

少女陳屍家中　父淚：她提過轉學

陸最高齡自然受孕產婦恐面臨「超生罰款」

伊能靜追隨　印度大師鈔票堆滿滿

剖腹產後　她被摔下手術台

懷疑妻出軌！24歲爸抱摔2歲女兒

300萬國畫受損　快遞只賠1300

天天關燈滑手機！他左眼突然失明

教兒子作業！媽氣炸：怎麼教都不會…下秒命危了

更多熱門

相關新聞

14歲少年留遺書14F墜樓亡　媽痛心曝原因

14歲少年留遺書14F墜樓亡　媽痛心曝原因

「媽媽我愛妳！」大陸14歲少年王佳樂近日在桌上放好2份遺書，並且在窗戶邊大喊最後一句話，表達對媽媽的愛，隨後從14樓跳下結束生命。這起事件隨即在當地流傳開來，也震撼了少年一家人的心，媽媽心痛地表示，她根本不知道兒子碰上什麼事，但是遺書中卻寫著「語言暴力真的很傷人，無論是有意還是無意，請某些人善良點吧。」

憂鄰居太八卦！媽癌末「回不了家」

憂鄰居太八卦！媽癌末「回不了家」

幫挑外出衣「老媽vs婆婆」網曝真心話

幫挑外出衣「老媽vs婆婆」網曝真心話

1年沒運動「走路繞操場」竟休克！

1年沒運動「走路繞操場」竟休克！

送UberEats「危險3貼」他心酸衝上前

送UberEats「危險3貼」他心酸衝上前

關鍵字：

數學作業媽媽兒子心肌梗塞情緒

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢 做臉 護膚 SPA 美容 房仲

熱門新聞

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

林俊傑罹「罕見疾病」！嘴冒70多顆潰瘍

帶兒買新車砍1萬：反正好賺　老闆怒爆神回擊

台灣女孩子瑜、舒華同框了！

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

真理褲妹搭捷運：大腿被摩擦3次　監視器曝光乘客無罪

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

他殺害女童被關　出獄後發現女童活著

臨檢對警舉「辛苦了」紙牌！所長驚：快攔車

家屬目擊女兒爆頭亡　怒控：太誇張！

遙控機砸死人　死者父親：提國賠

14歲少年留遺書14F墜樓亡　媽痛心曝原因

浮誇肉片薄到透光！　網笑：冷氣太強會飛走

回家要慶生！28歲女國道遭撞慘死

更多

最夯影音

更多
不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善
桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面