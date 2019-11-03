影／教小三兒數學作業！媽氣炸「怎麼教都不會」…下秒心肌梗塞命危了

記者朱世凱／綜合報導

大陸36歲的王媽媽表示，自己近日在教就讀小學三年級的兒子寫數學作業，但是不管怎麼教對方都學不會，她只好不斷重複講解，結果過程中突然感覺心臟不舒服，狀況還越來越嚴重，只好趕緊到醫院救治。醫師表示，患者剛來的時候不斷表明心慌胸悶、大汗淋漓，經過檢查後才發現她因為情緒關係誘發心肌梗塞，倘若再晚點就醫的話，恐怕就會丟了性命。

▼媽媽期盼孩子課業進步，沒想到卻差點丟了性命。（示意圖／CFP）

綜合陸媒報導，家住湖北省襄陽市的王媽媽說，她1日晚間陪著小學三年級的兒子寫數學作業，不過有道題目不論怎麼講解，對方就是學不會，「我講了好多遍，他依然沒辦法答對，我氣得要炸了，然後就突然感覺心慌，出不來氣（喘不過氣），我趕緊打電話給我老公，請老公趕快載我到醫院。」

王媽媽還透露，她這一年來時常為了孩子的課業問題發脾氣，沒想到這次卻突然碰上這麼嚴重的情況。醫師表示，經過檢查後確定患者是因為情緒原因誘發心肌梗塞，「現在這種病趨於年輕化，大多數跟我們的飲食有關係，再來就跟情緒有關，患者大多為年輕媽媽」，好在王媽媽有及時急救，否則再晚一步就有猝死風險。

▼媽媽目前仍住院觀察中。（圖／翻攝自微博）

據悉，王媽媽目前仍在住院治療當中。醫師指出，心肌梗塞會出現胸悶、虛弱感、出汗、噁心、嘔吐、頭暈、心律異常，如果沒有及時就診的話，很可能會出現休克、心臟衰竭等症狀而導至死亡；平時最好保持清淡飲食，勿暴飲暴食，規律性的適當運動可減少壓力，促進血液循環，減少血栓形成。心理諮商師也建議，家長應該控制好自己的心態，適度放手讓孩子自己去做，不要什麼事都包辦，否則孩子也會有壓力。

許多網友看完後紛紛回應，「再過一段時間，妳也就看不懂數學題了，到時候就乖乖做飯不生氣啦」、「輔導有風險，生氣需謹慎」、「升一個孩子來氣自己的？」、「老師豈不是更慘，要被幾十個孩子一起氣」、「情緒化的媽媽也沒辦法教好兒子吧，感覺兒子很可憐，壓力巨大」、「這是勸大家不要生孩子的新聞」。

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