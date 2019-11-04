　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

服務再升級！全聯電商APP上線　主打「分批取貨」還能轉送親友

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 全聯咖啡店 。（圖／資料照）

▲使用全聯PXGo可以咖啡寄杯 。（圖／資料照）

記者蕭筠／台北報導

電商平台正式上線！全聯今（4）日宣佈「PXGo！全聯線上購」上線了，強調可提供「分批取貨」服務，且購買商品還可轉贈親人、好友。全聯表示，希望藉由線上服務模式，提供顧客更便利的多元購物及取貨方式。除全聯外，全家、萊爾富等超商已都有線上APP提供民眾線上購買、到店取貨服務。

▲▼全聯PXGo上線。（圖／記者蕭筠攝）

▲全聯「PXGo！全聯線上購」上線了。（圖／記者蕭筠攝）

「全聯PXGo」正式上線，主打「分批取貨」方式，消費者可在促銷期間線上購足想要的品項、數量，一次解決囤貨空間以及帶貨問題，目前線上商品品項約有500項，無論是民生用品、咖啡等通通買得到，預計明年增加至800項，提供更多熱銷商品選擇。

▲▼全聯PXGo上線。（圖／記者蕭筠攝）

▲全聯今舉辦媒體餐敘。（圖／記者蕭筠攝）

全聯執行長謝健南表示，分批取貨是以全聯在台每10分鐘就有一間的地點優勢，再加上節省時間、商品種類多等，讓有需求之消費者在網路上購買，甚至團購也沒問題，隨時都可以到店去取貨。謝健南指出，台灣電商配送量大，與一般電商競爭「無法討到任何便宜」，故選擇用分批取貨方式來吸引消費者。

目前全聯新提供分批取貨模式，取貨時間以3個月為期間，並示商品效期做調整，其中，價格較不穩定的商品如蔬菜、雞蛋等不在此服務內，甜點、生鮮食品部分因期限問題將依序納入。另明年也將完成單店單品可做庫存查詢部分，消費者可於線上確認附近門市有無購買商品之庫存，再到店來取貨，避免浪費時間。

全聯數位轉型分為3階段，今年5月推出首波「PX Pay」支付，目前使用者數量已突破420萬，非現金支付佔比於連續假期可高達35％，預期未來將不斷拉高；10月第二波的「PXGo」，進一步提出分批取貨，隨時都可以線上購買、線上轉贈，提供更貼心服務；明年則預計推出「實體電商」，打造更完整的線上、線下虛實整合服務。

為慶祝PXGo!正式開幕，全聯推出專屬優惠回饋，11月4日至11月7日、11月8日至11月21日使用PX Pay單筆滿1000元即送1000福利點數（等同於100元現金）。另為因應多元支付市場，全聯於全門市導入多元卡機，一機滿足信用卡、電子票證、金融卡、手機支付等多種支付功能，手機支付支援Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay等，另再新增台灣Pay掃描付款，提供更多支付選擇。除外，全家、萊爾富等超商已有線上APP提供民眾線上購買、到店取貨服務。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
王瞳被告開庭！馬俊麟妻再爆「關鍵偷情新證據」
突取消搬家！估價員一問…女顫抖「謝謝，不搬了」　她機警揭真相
4女輪流上！「粉紅收屍隊」傳鹹濕照　9旬翁狂嗑壯陽藥滿足女友
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

服務再升級！全聯電商APP上線　主打「分批取貨」還能轉送親友

【廣編】大金空調＋清淨機　優惠成雙好享受

好想咬一口！小孩最愛「O’day元氣餅乾」吃到滿滿芝麻＋牛奶風味

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

李興文兒裸鬧賣場挨告　吳宗憲：是我就把IKEA買下來！

威脅斷男友腿！萌妹爆哭「把拔大笨蛋」 媽笑聲太搶戲...網歪樓：這才是重點

服務再升級！全聯電商APP上線　主打「分批取貨」還能轉送親友

【廣編】大金空調＋清淨機　優惠成雙好享受

好想咬一口！小孩最愛「O’day元氣餅乾」吃到滿滿芝麻＋牛奶風味

「懂玩」拍照手機OPPO Reno 10倍變焦12GB版　「海洋之心」全新配色現身

周錫瑋：學貸利息補貼只要花40億元　真的不願意投資年輕人？

大專棒聯／開南大學菜鳥余謙　目標先旅日再旅美

萬里員潭溪實施封溪護漁　違規採捕檢舉獎金每件2000元

電商盼「雙11」賺大錢　外送員登泰山山頂送祈福水果藍

機場捕獲野生Lisa…90度「直角肩」被嫌好壯！　網駁：超多人羨慕這種肩膀

12強／中華隊「團結」沒在怕的！　洪總：球來就打

CBA／林書豪三分5投0中發圖自嘲　主帥看豪首秀：有很多好事將發生

快起床放飯！　主子推行李箱重擊害奴才「輕微腦震盪」

體育署頒「運動企業認證標章」鼓勵企業參與　元富證券二度獲認證

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

消費熱門新聞

付1元拚「百萬購物車」淘寶幫買單

年末拚了！超市、量販店祭超殺優惠

台酒暖心麵館神助攻　9天攻陷她

下班衝了！SUBWAY買一送一倒數4小時

Ikea丟棄李興文兒坐的椅子

好想咬一口！小孩最愛「O’day元氣餅乾」

大金空調＋清淨機　優惠成雙

別在日本買Dyson！專業分析苦勸眾生

小七獨賣！GODIVA紅寶石巧克力慕絲蛋糕來了

消基會抽檢護眼檯燈發現這2檯...

全聯電商APP上線！分批取貨還能轉送親友

民眾滿意65.6%　中華電收訊品質居冠

推101元優惠　5千人擠爆101觀景台

除蟎機不夠力 醫師：2方法就有效

更多熱門

相關新聞

年末拚了！超市、量販店祭超殺優惠

年末拚了！超市、量販店祭超殺優惠

百貨週年慶剛過，量販店週年慶就來了，全聯宣布即日起至12月25日，超過300件商品只要憑福利卡就買一送一，更加碼推出4重好禮，只要使用PX Pay支付單筆每滿400元就可抽GOGORO 2 Plus「限量4名」。而雙11購物節也即將到來，家樂福推出超狂優惠，即日起連續13天每天一件指定商品最低下殺4.5折。

有鍋物湯底！全聯雲林物產展11／1展開

有鍋物湯底！全聯雲林物產展11／1展開

全聯高雄搶地踢鐵板　「出價太保守」成關鍵

全聯高雄搶地踢鐵板　「出價太保守」成關鍵

擊敗全聯！佛光山砸5.78億　標下漢神百貨對面地上權土地

擊敗全聯！佛光山砸5.78億　標下漢神百貨對面地上權土地

台灣零售通路減塑評比出爐...全不合格

台灣零售通路減塑評比出爐...全不合格

關鍵字：

全聯電商平台上線PXGo

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

兒墜橋亡！輿論轟「沒顧好」　父：要幾度傷害我們

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

阿信公開與蔡依林甜蜜生活照❤️「陳太太」喊話離婚

國道「BMW露營車」車身切半　網：太帥了吧

2歲童吊橋墜亡！網質疑死因…女律師打臉

又一世界遺產！合掌村竄天大火

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

給新娘不合身禮服！文定全毀…店家：刻意的

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

他點牛排加醬竟被嗆　外送員目睹可怕場景

韓女偶像爆主動私聯男粉絲：3年後一起住吧！

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

大賽驚現反送中蛋糕　陸正妹氣炸

快訊／李興文神隱3天發聲了！

更多

最夯影音

更多
韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了
唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面