服務再升級！全聯電商APP上線　主打「分批取貨」還能轉送親友

▲使用全聯PXGo可以咖啡寄杯 。（圖／資料照）



記者蕭筠／台北報導

電商平台正式上線！全聯今（4）日宣佈「PXGo！全聯線上購」上線了，強調可提供「分批取貨」服務，且購買商品還可轉贈親人、好友。全聯表示，希望藉由線上服務模式，提供顧客更便利的多元購物及取貨方式。除全聯外，全家、萊爾富等超商已都有線上APP提供民眾線上購買、到店取貨服務。

▲全聯「PXGo！全聯線上購」上線了。（圖／記者蕭筠攝）



「全聯PXGo」正式上線，主打「分批取貨」方式，消費者可在促銷期間線上購足想要的品項、數量，一次解決囤貨空間以及帶貨問題，目前線上商品品項約有500項，無論是民生用品、咖啡等通通買得到，預計明年增加至800項，提供更多熱銷商品選擇。

▲全聯今舉辦媒體餐敘。（圖／記者蕭筠攝）



全聯執行長謝健南表示，分批取貨是以全聯在台每10分鐘就有一間的地點優勢，再加上節省時間、商品種類多等，讓有需求之消費者在網路上購買，甚至團購也沒問題，隨時都可以到店去取貨。謝健南指出，台灣電商配送量大，與一般電商競爭「無法討到任何便宜」，故選擇用分批取貨方式來吸引消費者。

目前全聯新提供分批取貨模式，取貨時間以3個月為期間，並示商品效期做調整，其中，價格較不穩定的商品如蔬菜、雞蛋等不在此服務內，甜點、生鮮食品部分因期限問題將依序納入。另明年也將完成單店單品可做庫存查詢部分，消費者可於線上確認附近門市有無購買商品之庫存，再到店來取貨，避免浪費時間。

全聯數位轉型分為3階段，今年5月推出首波「PX Pay」支付，目前使用者數量已突破420萬，非現金支付佔比於連續假期可高達35％，預期未來將不斷拉高；10月第二波的「PXGo」，進一步提出分批取貨，隨時都可以線上購買、線上轉贈，提供更貼心服務；明年則預計推出「實體電商」，打造更完整的線上、線下虛實整合服務。

為慶祝PXGo!正式開幕，全聯推出專屬優惠回饋，11月4日至11月7日、11月8日至11月21日使用PX Pay單筆滿1000元即送1000福利點數（等同於100元現金）。另為因應多元支付市場，全聯於全門市導入多元卡機，一機滿足信用卡、電子票證、金融卡、手機支付等多種支付功能，手機支付支援Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay等，另再新增台灣Pay掃描付款，提供更多支付選擇。除外，全家、萊爾富等超商已有線上APP提供民眾線上購買、到店取貨服務。

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