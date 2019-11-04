嗅到韓國瑜贏的風向　黃暐瀚：民進黨「逢韓必反」被逆轉五五波　

▲黃暐瀚嗅到韓國瑜逆轉的風向。（圖／翻攝917 POP Radio 官方頻道）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜向高雄市府請假展開「傾聽之旅」拉抬選情，與對手總統蔡英文的民調也逐漸拉近。對此，資深媒體人黃暐瀚4日在廣播節目表示，已經嗅到韓國瑜可能贏的風向，且民進黨犯了「非常重要的錯誤」，讓韓國瑜贏的機率提高。

黃暐瀚表示，自從韓國瑜請假開始選舉行程後，在短短兩個禮拜內掌握話語權，聲勢開始逆轉，而蔡英文還不自覺情勢已經在改變。

黃暐瀚提到，就韓國瑜先前提出「學貸免息」，民進黨就是「逢韓必反」；最近的秋冬旅遊補貼，政府已經花了40億振興觀光，然後就說這樣是愛台灣，而韓國瑜提出政府補貼學生出國當交換生、學貸免息，就說做不到、不可能、套利。

黃暐瀚舉例，10月25日立委林麗蟬提出要讓外配納入健保，行政院長蘇貞昌也說很好，沒想到，10月27號韓國瑜提出讓外配納入健保的政策後，10月28日蔡英文競選辦公室就發聲明稿反對；他認為，民進黨的態度反覆、不理性，不但傷了年輕人的心，也傷了55萬外配的心。

黃暐瀚說，民進黨「逢韓必反」的結果會把不該推走的票推走了，死忠英粉不改變，可是不是死忠的，當他面對學貸問題時，是不是會動搖？

黃暐瀚認為，以他站在家長的立場，政府補貼讓學生出國交換，對台灣競爭力是有發展的，蔡英文與其反對不如理性的討論，拿出更好的方式應對。

黃暐瀚指出，現在媒體的話語權都在韓國瑜身上，都是韓國瑜決定，蔡英文只剩下「蔡賴配」、「香港」，之前民調兩人差到15個百分點，現在剩8個百分點，如果蔡英文英不自覺，之前動輒領先15％到20％的民調會變的沒有意義。

黃暐瀚強調，2020選戰現在很明顯在逆轉，現在看起來「絕對是55波」，因為香港效應遞減，蔡英文沒發現選戰建立在別人身上，話語權都被對方掌握，議題都是韓提出，聲勢聲量都被韓佔走了，「逢韓必反」，反掉很多本來對韓國瑜就沒好感的人。

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