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「遠近看不一樣」難辨軍種　陸新式「星空」迷彩服將配發全軍

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▲解放軍新式迷彩服。（圖／翻攝自《人民陸軍》微信公眾號）

▲解放軍新式迷彩服。（圖／翻攝自《人民陸軍》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

在中共建政70周年的閱兵大典中亮相的解放軍新式作訓迷彩服，將按計劃陸續配發全軍部隊，這款服裝正式名稱為「星空迷彩」，其花型顏色為全新設計，分為林地、荒漠、叢林、城市、沙漠等5種，以適應國內外不同的地形地貌，達到更好的隱蔽偽裝效果。

大陸國防部發言人吳謙10月31日在例行記者會表示，「為適應國防和軍隊改革要求，更好滿足部隊戰備訓練需要，我們以07式迷彩服為基礎，對服裝顏色、樣式、面料和標誌服飾等進行了優化完善，研製設計了新式迷彩服，並在這次慶祝中華人民共和國成立70周年閱兵中亮相。」

▲解放軍新式迷彩服。（圖／翻攝自《人民陸軍》微信公眾號）

▲解放軍新式迷彩服「星空迷彩」。（圖／翻攝自《人民陸軍》微信公眾號）

根據《人民陸軍》微信公眾號，這款迷彩服由於在主要色塊圖案裡，有無數多的小點，如同星星而得名，僅在外表上，難以判別新式迷彩服穿戴人員所屬軍種，回歸迷彩的最根本用途：偽裝、隱藏。

新式迷彩均有著良好的偽裝效果，並且存在一定能力的地形通用性，這種迷彩服，遠看是一種迷彩，有著較好的偽裝效果，近看又是另一種迷彩。

▲十一閱兵，習近平在車上向解放軍們打招呼。（圖／翻攝CCTV）

▲大陸「十一閱兵」中穿著迷彩服的解放軍。（圖／翻攝CCTV）

百度百科指出，解放軍現行使用的服裝是2007年訂定的「07式軍服」，作訓服防護功能強，結實耐穿，適合部隊作戰訓練和工作執勤穿著。包括作訓帽、夏作訓服、冬作訓服、作訓大衣、作戰靴和配套標誌服飾。

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