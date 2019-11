法國跨境巴士翻覆33輕重傷　擋風玻璃全碎「車身破大洞」滿地殘骸

▲ 這起事故造成4人重傷、29人輕傷。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

法國北部3日當地上午發生重大翻覆事故,一輛跨境長途巴士倒在A1高速公路旁邊的草地上,擋風玻璃整片碎裂,車身更被衝擊力道撞出大洞,導致33人受傷,其中4人傷勢嚴重。目前已知傷者來自英國、法國、日本、澳洲等9個國家,巴士公司FlixBus表示,公司已經與當局展開密切聯繫,確認事故發生原因。

BBC報導,該輛巴士原定自法國巴黎開往英國倫敦,但當地3日上午約莫11時左右,車輛在北部城市亞眠(Amiens)附近的A1高速公路出口發生翻覆意外,事後一行人被送往當地醫院接受治療。

根據巴士公司FlixBus的說法,當時車上包含32名乘客及1名司機。據了解,當時車上除了8名英國人之外,還有11名法國人、5名美國人、2名羅馬尼亞人,另有西班牙、澳洲、日本、斯里蘭卡、東非國家模里西斯(Mauritius)各1人。

根據現場畫面,翻覆在草地上的巴士受損嚴重,擋風玻璃整片碎裂,車身最前方被撞出大洞,車尾上半部整片被掀開,殘骸散落一地,可見當時撞擊力道有多猛烈。目前英國駐法國大使館已證實事故消息,英國外交部也表示,政府已經和法國當局接觸,「會竭盡全力協助任何需要幫助的英國人。」

