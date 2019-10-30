貪心小康女偷走愛心零錢箱50元　眼尖店員抓包反賠100倍

▲鍾女逛百貨公司，卻把歪腦筋動到愛心零錢箱上。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄30歲的鍾姓女子家中經濟狀況小康，今年7月間她偷走百貨公司冰淇淋門市的愛心零錢箱，一共得手50元，沒想到才剛拿到錢就被店員發現，因此挨告竊盜罪。高雄地院法官考量到鍾女並沒有前科，加上犯後態度良好，最後判她罰金5000元，相當於是得手金額的100倍。

判決書中提到，鍾女今年7月1日中午12時40分前往高雄大遠百逛街，經過11樓某冰淇淋店的門口時，她臨時起意趁著店員不注意，伸手偷走櫃檯上的愛心零錢箱，一共得手50元，沒想到下一秒就被眼尖的吳姓員工發現，當場報警將她逮住。

▲鍾女竊取的零錢金額不多。（示意圖／記者吳珍儀攝）

鍾女被抓包自知逃不過，乖乖坦承犯行並配合交出50元贓款。高雄地院法官認為，鍾女正值壯年，也不是沒有謀生能力，家庭經濟狀況甚至達到小康的程度，卻不思以正當方式謀取所需，反而偷走店家的愛心零錢箱，侵害他人財產權並危害社會治安。

不過，法官考量到鍾女竊取的財務金額不高，犯後態度尚可也沒有前科，加上事後她已經補償店家損失，最後依竊盜罪判處罰金5000元，相當於是當初得手金額的100倍，也可以選擇易服勞役5天。

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