影／探訪苗寨文化、恐龍模型產業　掌上蜀show第二季啟動

記者 鄭思楠、曾俊豪/成都報導

「掌上蜀show第二季·兩岸新媒體體驗採訪活動」3日在四川成都正式啟動，本次活動聚焦川南經濟區，將依序前往自貢、瀘州、宜賓等地。《ETtoday新聞雲》今年再次受邀出席，採訪團隊除採訪恐龍模型產業、神秘的苗寨文化，甚至要搭乘直升機升空，鳥瞰興建中的天府國際機場。

掌上蜀show去由四川省台辦與《四川日報》新媒體中心、《海峽飛虹中文網》、《華夏經緯網》共同舉辦，去年首度舉行，行程主要圍繞成都的風土民情。今年活動為期八天，11月3日啟動，預計10日落幕。

啟動儀式上，四川省台辦主任羅治平向採訪團隊介紹四川的風土人情，大力推薦天府之國的美食美景。他表示，「四川有太多美好的事物值得探索與認識，而且近幾年在經濟、文化、社會治理都有著巨大的發展機遇；希望能通過這次的採訪活動，以最有創意的方式來講好四川故事。」

▲掌上蜀show第二季·兩岸新媒體體驗採訪活動3日啟動。（圖／記者曾俊豪攝）

《ETtoday新聞雲》將與兩岸新媒體人走訪成都大熊貓繁育研究基地、自貢恐龍博物館、四川自貿區川南臨港片區、宜賓臨港經開區等地；體驗模擬恐龍製作、油紙傘製作、古法釀酒技藝；探訪神秘的苗寨文化，大啖讓人胃口大開的麻辣味佳餚，感受川南經濟的動能。

除媒體人之外，台灣新媒體網紅也受邀出席活動，包含資深旅遊部落客陳耀恩、旅遊作家妮可魯，以及演員曾柏辰。這些來自不同領域的媒體人將發揮創意及所長，把自己心目中最獨具風格的「四川風貌」呈現出來。

▲地道的川菜。（圖／記者韋依蘋攝）

▲提起四川，很多人想到的就是可以的貓熊。（圖／記者曾俊豪攝）

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