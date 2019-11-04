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「掌上蜀show」說四川故事　羅治平：川台70條促人文交流

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▲▼ 四川省台辦主任羅治平。（圖／記者曾俊豪攝）

▲四川省台辦主任羅治平。（圖／記者曾俊豪攝）

記者 鄭思楠、曾俊豪/成都報導

「掌上蜀show第二季·兩岸新媒體體驗採訪活動」3日正式啟動，四川省台辦主任羅治平在致詞時提到，希望此次採訪依託年輕化的定位，利用兩岸新媒體玩家的獨特視角，說出更多精彩的「四川故事」。

啟動儀式上，羅治平先向媒體採訪團介紹四川基本情況。他指出，「四川2018年9月發布實施《關於促進川台經濟文化交流合作的若干措施》（簡稱：川台70條）， 給在四川投資興業的台灣人帶來豐富的大禮包。實施1年來，川台人文交流和經貿合作更加熱絡。」

羅治平表示，第二季的採訪活動可以利用新媒體平台的獨特優勢，多視野多角度感受「大美四川」、「智造四川」與「開放四川」，傳播四川「一干多支、五區協同」、「四項拓展、全域開放」新發展理念，還可感受「川台70條」實施後，川台人員往來更加便利，營商環境進一步優化。

▲▼四川日報報業集團黨委副書記、總編輯陳嵐。（圖／記者曾俊豪攝）

▲四川日報報業集團黨委副書記、總編輯陳嵐。（圖／記者曾俊豪攝）

四川日報報業集團黨委副書記、總編輯陳嵐則提到，四川日報新媒體中心近年來與四川省台辦攜手推出「掌上蜀show」和「台灣傳媒大學生實習交流暨航拍體驗」，兩大品牌活動得到兩岸媒體、青年學生和社會各界肯定。

她表示，「掌上蜀show」第二季活動將是兩岸新媒體觀察四川發展變化的一扇視窗，可以藉機了解40周年來，四川經濟社會各項事業翻天覆地的變化，甚至也是兩岸媒體同行相互交流的契機，可以共同探討媒體融合轉型發展和新技術、新手段、新應用。

按主辦方規劃，採訪團將在11月3日至10日從成都啟程，一路南下至自貢、宜賓、瀘州等底，圍繞文旅融合與鄉村振興、非遺文化傳承、四川自貿區發展、川台經貿合作、大熊貓文化傳播與台灣青年創新創業等主題採訪，《ETtoday新聞雲》則是繼首屆之後，今年再次受邀出席。

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