未來Family／爸爸影響大：激發孩子情緒，鼓勵探索、冒險

文／王惠英

2018年，美國馬里蘭大學教授卡布瑞拉（Natasha J. Cabrera）等人在《兒童發展觀點》期刊發表了一篇文章，談到父親參與小孩教養的重要性，包括透過直接的互動或提供教育的素材，加強孩子的學習與發展，以及幫助孩子更有效的管理自己的情緒。

在〈爸爸影響大，談父親形象對孩子發展的重要性〉一文中，格瑞思心理諮商所諮商督導賴聖洋談到，如果父親是藉由「遊戲、照顧」的方式，「溫暖」且有「回應」的直接與孩子互動，在孩子的發展上有正向加分的作用；相反的，帶有敵意、拒絕或適應欠佳的父親，則會有不良的影響。

陪伴，品質比時間重要

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「陪伴是要緊的，可以不斷累積親情存摺的存款，」在新竹的科技公司擔任專案經理的莊永輝即使工作再忙，在孩子較小的時候，仍會撥出時間講故事、玩遊戲。在彰化經營導線公司的曾宗雄是少數參加EQ課程的爸爸，儘管兒子今年已升上國中，他每天回家仍會跟兒子抱抱，聊聊學校可以分享「快樂」的事。

最新研究也指出，比起「時間」，父親與小孩相處互動的「品質」，更能預測孩子的表現。這點不難從兩岸奔波的台商爸爸黃旭恒的例子窺出一二。

黃旭恒曾是陽明大學實驗室研究員，十多年前因緣際會跑到中國大陸開果園，從慘賠到變身為華東精緻水果大王。他好不容易在40歲盼到女兒，即使為了工作經常往返兩岸，心中掛念的仍是如何在有限的時間下，讓陪伴有更好的品質。

心理學背景加上商人思惟，黃旭恒嘗試了十足創新的做法。他邀請專業的臨床心理師到女兒小一的班上教導情緒課程，並藉由提供上課內容、開辦親職課程等方式，帶動更多家長參與陪伴孩子的行列。

黃旭恒開心的分享，從小頗有主見的女兒，剛升小一時不願意上學，班上有同學站在校門口哭一個月的，甚至還有特殊生的融入學習等問題。但孩子學會情緒管理的技巧，加上大人持續鼓勵之後，他們自己會去醞釀解決問題的方法。包括寫信溝通、抱抱和安撫同學、需要時通知老師等，找到互相陪伴的方式。

父母親陪伴，功能大不同

賴聖洋指出，父母親和孩子的互動方式，有明顯的不同。母親的功能是舒緩孩子的情緒，父親的功能是激起孩子的情緒，並對情緒有更廣範圍的探索與了解。「父親會鼓勵孩子去探索、冒險，比較傾向成為孩子的『玩伴』，較能發揮『活動』或『工作』導向的功能，」他說。

莊永輝談到教養的心路歷程，很多時候是「摸著石頭過河」，他對兩個兒子抱持的期望，不是只有會念書，還要能夠吃苦耐勞，懂得團隊合作。因此，他曾經帶著兒子在高雄老家蓋麵包窯，也不定期邀約五、六個家庭到朋友的山莊聚會，一起動手種樹、挖水池、蓋樹屋、建廁所等，過程中處處是磨練EQ的機會。

莊永輝語重心長的說，未來小孩的競爭力，不在於學業成績，領導力的養成更重要，而EQ是其中不可缺少的一環。

「媽媽日」，爸爸負責陪小孩玩

黃旭恒與幾個家庭發起不定期的「媽媽日」活動，在這一天，媽媽們可放鬆休息，改由爸爸負責陪小孩玩。通常一起吃午餐或晚餐，加上精心設計的活動，大約是6小時的歷程。

這些爸爸都陪小孩玩什麼？黃旭恒說，不同於媽媽們經常強調和諧相處、團隊合作，爸爸們比較會談競爭、策略及攻擊。例如玩大富翁、Switch等遊戲，都有要達成的明確目標。

黃旭恒曾帶小孩玩Switch的釣魚遊戲，但並非放任他們一直玩電腦遊戲，而會融入知識的學習討論，包括大魚或小魚、深釣或淺釣，以及認識各種不同的魚類。

只要爸爸帶一次「媽媽日」，媽媽就可以送小孩來參加兩次活動，解決媽媽平日為了照顧小孩被綁住的問題。每位爸爸負責照顧4個小孩，逐漸學會如何柔軟的陪伴孩子，也變得愈來愈有自信及方法。

今年暑假，「媽媽日」的足跡更擴大到日本福岡，展開為期四天的親子旅行活動。有的家庭規劃參訪博物館、有的家庭則到沙灘玩，小孩不一定要跟自己的爸媽走，可以選擇要到哪裡玩，解決了親子一起出遊卻有不同喜好的困擾。

古人云：養小孩，需要一村子的力量。「媽媽日的做法，真的將『共』學成長的精神發揮到極致了，」黃旭恒開朗的笑著說。

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