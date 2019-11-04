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星二代裸闖IKEA：小留學生心理素質，比學歷更重要！

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

李興文的25歲長子李堉睿，赴美留學回台後，想往Youtube網紅邁進，他日前在家具賣場IKEA，拍攝全裸不雅影片，引發軒然大波，讓自豪「軍事化育子成功」的李興文顏面完全掃地外，李堉睿自己也吃上官司。

約莫20多年前，當時很流行將小孩送出國，不管是全家移民，還是找寄宿家庭，稍微在經濟上有點餘裕的家長，都在研究怎麼把小孩送到美國、加拿大、澳洲、紐西蘭留學，近年這股風潮雖然稍減，但一直延續到現在。

站在大人的立場，會把孩子送到國外念書，一來，西方的教育風氣比較開明，不像華人長時間待在學校猛填鴨，孩子的未來發展潛力更多元，再來，從環境培養第二語言，再怎麼不成才，也多個外語技能，第三，難免有崇洋心態，最後就是富二代、星二代的隱私保護考量了。

萬變不離其宗，父母當初花大錢送孩子出國，絕對是希望他們擁有不一樣的人生體驗與職涯選擇，但出去的孩子，卻慢慢走向2個極端，要不氣質出眾，要不放蕩不羈，不羈的那個派別還好，每個人都能選擇自己的樣子，不妨礙到別人，就做自己吧。

可，要是沒有適性管教，或碰到霸凌、種族歧視，在極度低潮下，孩子往「白目」那邊走偏就慘了，尤其這些長不大、又以捉弄別人為樂的「大嬰兒」，常常做出自認幽默的行為，卻實行各種秀下限、沒深度的動作…開玩笑已經超過分寸，冒犯到別人，也就是「無聊當有趣」啦。

那些說要炸學校的啊，要恐怖攻擊的呀，去人家營業場所光屁股手淫的啦…每一個都替自己辯護，說缺乏父母陪伴、在異鄉被欺負，所以才做出這些驚人之舉，以吸引家庭成員的注意，可是啊～這些孩子早已不是「孩子」，他們都已經具備完整的生育能力跟打工技能，自己都能當爸媽了，還牽拖父母幹什麼？

我們常教小孩要合群、互相友愛、廣結善緣，甚至許多父母排除萬難，花了不少心力跟時間陪伴，卻還是迎回了一個愛闖禍的大寶寶，我想，這應該是鮮少有人提醒孩子「與自己相處」的重要性吧！

每個小留學生都知道，要融入一個語言不通的新環境有多難，光是膚色就是你的原罪。所以，就算留學放洋，華人還是跟華人一起，進入小團體，就不容易被欺負，這是生物本能。再來，相處久了，所有的行為跟價值觀都會被同化，一開始，對於不好的行為，還有點猶豫不安，被起鬨一下做了，初體驗一過也就無所謂，這都是因為「沒有他們，我一個人就完了！」

所以，在送孩子留學之前，必須想清楚，並且有所犧牲，可能是夫妻感情，或其中一人的工作，不管如何，陪伴孩子一起生活，才會讓他們在異國有安全感，再來就是要培養他們「獨處」的能力，做任何事情之前，要考慮到別人的感受，不要因為同儕起鬨，就做了不好的事情，這是對自我良善的堅持。

生命本是條單行道，每個人都是獨自前來，一個人回去，陪你最久的人，正是自己！若無法好好獨處，無法培養獨享的嗜好，那很容易就會被寂寞誤了事，這一開頭，就很難追回了。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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