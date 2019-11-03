東海岸Swing音樂節　台日首次成功交換音樂家

▲東海岸Swing音樂節。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導



全台灣唯1成功與日本知名「輕井澤夏日爵士音樂節」交換音樂家的「東海岸Swing音樂節」今年邁入第2屆，11月2、3日午假台東市均一實驗學校、花蓮創意產業園區演出。本次集結台灣爵士樂好手，邀請日本矢堀孝一爵士3重奏共同演出外，更特別邀請活躍於紐約、日本爵士樂壇的薩克斯風演奏家寺久保共同演出，台東前任縣長黃健庭與夫人也蒞臨現場欣賞，表示深深陶醉在其中，很高興看到他們來參與，相信這是一個很好的舒壓方式。

▼前縣長黃健庭與夫人一起欣賞音樂會。（圖／記者楊鈞典翻攝）

數年前「Talents Fly才能飛國際共創協會」創辦人李岳奇找上現任教於東華大學音樂系的魏廣晧教授，希望在為花東培養、挖掘音樂人才，這正與魏廣晧近乎瘋狂地在臺灣撒上爵士樂種子的想法不謀而合，於是有了第1屆東海岸Swing音樂節。而因著李岳奇與日本音樂製作人、日本「輕井澤夏日爵士音樂節」創辦人伊藤八十八先生的友誼，有了台日音樂家交換合演的契機。

東海岸Swing音樂節自9月14日起跑，1場直播音樂會與4場導聆講座等8場活動，從花蓮到台東；從民宿到錄音室；串連起花、東2縣的活動，但以東海岸狹長的地形來說，不論是時間或距離都不是件容易的事。正如李岳奇所說「從事音樂工作的，泰半是出自於熱情，所以能日以繼夜」，也或許像傳言「花東的土地很黏」，不僅是音樂節策展人魏廣晧，金曲獎得主薩克斯風手楊曉恩、鋼琴手許郁瑛、打擊樂手李守信；演出跨足爵士、流行、搖滾、獨立樂團等樂種的爵士鼓手林偉中；真的被臺灣土黏住的日本爵士低音提琴手山田洋平，7人組成的East Swing Project7重奏，連續2年往返於花蓮台東的路上，用音樂與東海岸的居民、為了花東特有的「自在的空氣」而來的訪客交流。

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