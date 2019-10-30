音樂節好物／1828王老吉涼水舖以老派浪漫來放閃

圖、文／1828王老吉涼水舖提供

1828王老吉涼水舖以老派浪漫來放閃

從1828年開始兩百年來，王老吉本著「懸壺濟世，普救眾生」的理念，將古老配方「三花三草一葉」傳承下去，代代守護這塊土地上的人們。傳承一種配方一百年，叫做經典；堅持一種精神兩百年，叫做浪漫；如今，王老吉變得不一樣了。帶著老上海租界的懷舊風格，結合臺灣好山好水的在地食材，在復古與現代中交融，『 1828王老吉涼水舖』就此誕生！一樣經典的百年味道，襲上時尚的永恆浪慢，讓我們一同在『 1828王老吉涼水舖』封存的美好時光中，靜下來體驗「永恆的好味道」！





職人專業精準調飲

堅持以老派與浪漫並濟的職人精神，嚴選在地食材，結合高山茗茶，經過無數次調配改良，專業精準調配出各式特色茶飲。1828王老吉涼水舖堅持茶飲必須兼具口味上的美味度與外觀上的時髦性，因為這就是老派浪漫！





茶葉介紹

1828王老吉涼水舖將百年經典涼茶加入其中，並嚴選台灣各式茗茶作為基底茶，有些醇厚回甘，具獨特陳香氣，如特選普洱；有些味濃醇厚，具純和弱果酸味，如南投松柏嶺鐵觀音；有些清新爽口，具淡淡茶花香，如南投松柏嶺四季春，調配成大家喜愛的特色茶飲！

好朋友放閃音樂節

1828王老吉以行動三輪車的方式陪大家一起聽音樂啦！以經典的百年味道，一同在放閃音樂節的美好時光中，靜下來體驗這「永恆的好味道」，這次不只推出了四款三輪車限定飲品，還準備了隱藏版的「葫蘆瓶」超可愛，限量30瓶而已售完為止！還有獨家王老吉茶葉蛋、蜂蜜涼茶凍，吃過都會想念的好味道，很特別噢，快到「樹前草地」來找王老吉！



好朋友放閃音樂節

時間：2019年11月9日

地點：華山文創產業園區

無論單身還是有對象，快揪愛人一起大放閃！

⌾重磅卡司輪番演唱，九組藝人放閃情歌從早到晚不間斷！

⌾限量放閃好禮免費拿，閃亮亮闖關好禮今秋必備！

⌾超夯聲林之王2同樂會，選手首次登場演出鐵粉別錯過！

＞＞＞更多好朋友放閃音樂節資訊請點我