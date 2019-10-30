　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

音樂節好物／1828王老吉涼水舖以老派浪漫來放閃

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

圖、文／1828王老吉涼水舖提供

▲1828王老吉涼水舖以老派浪漫放閃▼ 。（圖／1828王老吉涼水舖提供）

1828王老吉涼水舖以老派浪漫來放閃
從1828年開始兩百年來，王老吉本著「懸壺濟世，普救眾生」的理念，將古老配方「三花三草一葉」傳承下去，代代守護這塊土地上的人們。傳承一種配方一百年，叫做經典；堅持一種精神兩百年，叫做浪漫；如今，王老吉變得不一樣了。帶著老上海租界的懷舊風格，結合臺灣好山好水的在地食材，在復古與現代中交融，『 1828王老吉涼水舖』就此誕生！一樣經典的百年味道，襲上時尚的永恆浪慢，讓我們一同在『 1828王老吉涼水舖』封存的美好時光中，靜下來體驗「永恆的好味道」！

▲1828王老吉涼水舖以老派浪漫放閃▼ 。（圖／1828王老吉涼水舖提供）

職人專業精準調飲
堅持以老派與浪漫並濟的職人精神，嚴選在地食材，結合高山茗茶，經過無數次調配改良，專業精準調配出各式特色茶飲。1828王老吉涼水舖堅持茶飲必須兼具口味上的美味度與外觀上的時髦性，因為這就是老派浪漫！

▲1828王老吉涼水舖以老派浪漫放閃▼ 。（圖／1828王老吉涼水舖提供）

茶葉介紹
1828王老吉涼水舖將百年經典涼茶加入其中，並嚴選台灣各式茗茶作為基底茶，有些醇厚回甘，具獨特陳香氣，如特選普洱；有些味濃醇厚，具純和弱果酸味，如南投松柏嶺鐵觀音；有些清新爽口，具淡淡茶花香，如南投松柏嶺四季春，調配成大家喜愛的特色茶飲！

▲1828王老吉涼水舖以老派浪漫放閃▼ 。（圖／1828王老吉涼水舖提供）

好朋友放閃音樂節
1828王老吉以行動三輪車的方式陪大家一起聽音樂啦！以經典的百年味道，一同在放閃音樂節的美好時光中，靜下來體驗這「永恆的好味道」，這次不只推出了四款三輪車限定飲品，還準備了隱藏版的「葫蘆瓶」超可愛，限量30瓶而已售完為止！還有獨家王老吉茶葉蛋、蜂蜜涼茶凍，吃過都會想念的好味道，很特別噢，快到「樹前草地」來找王老吉！
▲1828王老吉涼水舖以老派浪漫放閃▼ 。（圖／1828王老吉涼水舖提供）

好朋友放閃音樂節

時間：2019年11月9日

地點：華山文創產業園區

無論單身還是有對象，快揪愛人一起大放閃！

⌾重磅卡司輪番演唱，九組藝人放閃情歌從早到晚不間斷！

⌾限量放閃好禮免費拿，閃亮亮闖關好禮今秋必備！

⌾超夯聲林之王2同樂會，選手首次登場演出鐵粉別錯過！

＞＞＞更多好朋友放閃音樂節資訊請點我

ET快訊
W女曝2人通話14分鐘！「張嘉郡愛得很卑微」選擇原諒周柏吟
迪麗熱巴被韓網照妖鏡拍到！「高清無P照」曝光…網看真面目傻眼
國民奪隊史首冠！世界大賽G7坎崔克逆轉致勝轟6比2幹掉太空人
馬俊麟「偷吃報應來了」！被民視踢新戲還超狠補刀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

昇基男神力推茶葉中的紅寶石　11/1頂級紅玉系列上市

過敏兒不哭不哭　伊萊克斯週年慶開跑　除蟎系列明星商品現在入手超划算

與日本同步技術！Panasonic家電再進化　秋季新品亮點搶先看

時尚「義大利麵條」！法藝術家創作可以下鍋的高級時裝

購物平台推「復刻台劇」搶吸雙11人氣　AR試眼妝、唇頰彩再抽1年份彩妝

AI助攻！電商雙11力拚業績翻倍　免消費抽iPhone11、百萬賓士1111元起標

愛自己是不是等於自私？Lemon Lee：「唯有安定身心，才能面對愛中的破碎和疼痛。」

音樂節好物／1828王老吉涼水舖以老派浪漫來放閃

週年慶、日韓展齊開跑！量販店500款商品下殺5折起、超市挑戰市場最低價

凱特王妃冰雪漸層藍洋裝致敬黛妃　連設計師也出自同一人

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

李小璐嘴對嘴吻PG ONE「親密片」外洩　摟腰床邊自拍…網震怒：還要臉嗎

興大生「剛考到證照」遭賓士撞死　媽哭癱...爸忍淚：他的青春剛開始

最暖示威...母帶1歲兒誤闖抗議隊伍 民眾「秒露父愛」集體高歌逗笑孩子

興大生枉死！賓士高速撞飛機車　駕駛嚇傻...竟棄百萬車徒步逃逸

跳脫頹廢風！神手改造泡麵頭　炸毛貴賓化身超萌「泰迪熊」

昇基男神力推茶葉中的紅寶石　11/1頂級紅玉系列上市

過敏兒不哭不哭　伊萊克斯週年慶開跑　除蟎系列明星商品現在入手超划算

與日本同步技術！Panasonic家電再進化　秋季新品亮點搶先看

時尚「義大利麵條」！法藝術家創作可以下鍋的高級時裝

購物平台推「復刻台劇」搶吸雙11人氣　AR試眼妝、唇頰彩再抽1年份彩妝

AI助攻！電商雙11力拚業績翻倍　免消費抽iPhone11、百萬賓士1111元起標

愛自己是不是等於自私？Lemon Lee：「唯有安定身心，才能面對愛中的破碎和疼痛。」

音樂節好物／1828王老吉涼水舖以老派浪漫來放閃

週年慶、日韓展齊開跑！量販店500款商品下殺5折起、超市挑戰市場最低價

凱特王妃冰雪漸層藍洋裝致敬黛妃　連設計師也出自同一人

最勵志！國民季中一度要賣薛茲爾　5場絕對逆境全勝封王

妻子發2倍報酬賄賂　日法務大臣請辭「安倍內閣1周閃2人」

新店3天開外送員13張罰單　警看亂象：未兩段左轉、違規停車占大宗

中信盃黑豹旗／中正高工「扣倒」興國　先發投手敲3分砲

蘇花公路142.8K路樹倒塌阻礙交通　交通一度單線雙向

大鬍子哈登本季最狂59分轟炸　火箭單場159分驚天逆轉

推特11/22起「全球禁止政治廣告」　CEO：政治傳播不應向金錢妥協

大溪地迎風樂舞訪台東交流　活動圓滿結束

高雄電玩弊案警收賄1144萬　分局長判6年入監…組長不認罪重判16年

「天才小史」獲MVP　歷史首位狀元世界大賽MVP

消費熱門新聞

淘寶台灣簡單淘　尊榮級服務載了就知

凱特王妃冰雪漸層藍洋裝致敬黛妃

烤雞專家化身暖男　料理「從口暖到胃」

日系家電再進化！秋季新品搶先看

伊萊克斯週年慶　除蟎商品超划算

小七獨賣！GODIVA紅寶石巧克力慕絲蛋糕來了

騎進台北！　Gogoro VIVA年底前投放3千台

昇基歐巴推薦貢茶系列11/1上市

下殺5折起！量販店週年慶、日韓展齊開跑

來音樂節與王老吉一起浪漫放閃吧

推101元優惠　5千人擠爆101觀景台

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

購物平台推「復刻台劇」搶吸雙11人氣

消基會抽檢護眼檯燈發現這2檯...

更多熱門

相關新聞

狂喝8至10罐能量飲　26歲男心臟病發

狂喝8至10罐能量飲　26歲男心臟病發

西班牙一名26歲男子因為平日狂喝8至10罐提神飲料，導致原本健康情況良好的他突然心臟病發作，被送到醫院緊急急救時，由於心跳、血壓和血液含氧量都很正常，讓醫生一度找不到病因，後來才發現原來是能量飲料喝太多害的

她幫男友買無糖微冰「一聽女店員回答」超火　他說話了

她幫男友買無糖微冰「一聽女店員回答」超火　他說話了

外送員打翻飲料　管理員叫住竟被嗆

外送員打翻飲料　管理員叫住竟被嗆

太魯閣峽谷音樂節　搭火車再接駁最方便

太魯閣峽谷音樂節　搭火車再接駁最方便

台南城市音樂節、貴人散步音樂節

台南城市音樂節、貴人散步音樂節

關鍵字：

2019好朋友放閃音樂節王老吉飲料音樂節野餐

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

沖繩首里城大火　正殿烈焰衝天全毀

歐陽娜娜爆遭500億白富美閨蜜霸凌！被狂婊：Bitch

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

5年生3子女還是沒扶正！最強小三拿11億分手費投降

女藝人懷孕6月「下面」長大痘！醫生斷定：是性病

即／大安區男子墜樓亡！死者是黃河明

11月新制懶人包！星光郵局上線了

租客佔房子60年　房東過世討不回

辣媽大U夜店戰袍「包不住」　萬人噴鼻血

酒店妹路邊光腳爆哭！暖警關心竟爆出案外案

發現妻子遭性侵！他砍死犯人遭判無期

余苑綺「每天吞5罐健怡可樂」當水喝

首里城大火空拍畫面曝光　3大主殿「朱紅木柱燒成炭」

沖繩首里城大火影片曝！　夜空飄滿火星

更多

最夯影音

更多
黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...

黑道入侵桃園市場...強索25K保護費　80歲「蚵仔嬤」淚：還有2孫要養...
廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

女兒買手機想炫富「柯淑勤機會教育」　從此她每件事都信我

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

友集資包下「超大廣告」幫壽星慶生 巨型人像＋顯眼賀詞網笑翻：好丟臉

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面