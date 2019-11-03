花蓮城鄉差距縮小了！58個部落建置339個i-Tribe WiFi熱點

▲縣長徐榛蔚、前縣長傅崐萁與貴賓們共同啟動愛部落i-Tribe WiFi。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2019太平洋falifali音樂節、部落大學成果展暨原農市集行銷活動，2日在花蓮市東大門夜市原住民一條街旁草地盛大登場，現場除了原住民知名歌手演唱之外，還有原住民小農與工坊手創攤位供遊客選購，縣長徐榛蔚與前縣長傅崐萁皆出席與會，並與貴賓們共同啟動愛部落i-Tribe WiFi，也分享近年兩年推動部落免費戶外無線網路（WiFi）服務計畫的成果。

▲透過網際網路花蓮部落手工藝及農產品可以不受時空限制行銷國際。

徐榛蔚指出，透過網路的連結，縮小花蓮縣城鄉差距，花蓮縣教育部分對於寬頻網路的建置，已完成101所小學及25所國中。而近年來，無論是前縣長傅崐萁、縣議員們及花蓮縣政府皆非常重視資通訊的建置，感謝資策會與中華電信的協助，讓花蓮縣58個部落建置339個熱點，更超過390萬的使用人次，讓部落手工藝及農產品透過網際網路行銷國際，讓全世界看見花蓮美好的文化。

音樂會演唱歌手包括金曲獎最佳原住民歌手以莉‧高露、吉拉米代創作歌手莫言、布農音樂人馬詠恩以及星光幫盧學叡，壓軸則是由榮獲今年度「2019新北市貢寮海洋音樂祭-海洋獨立音樂大賞」得主鹹豬肉樂團獨家登台熱唱，誠摯邀請鄉親一同進入音樂的世界，讓「拿麼會唱」的原民歌手燃燒您的音樂魂。

此外，為凸顯愛部落i-Tribe零時差、無距離特性，開通典禮現場同步與「卓溪鄉南安部落、豐濱鄉豐富部落」2個部落進行連線測試，與現場來賓一同體驗愛部i-Tribe無線寬頻建置成果。希望透過無線網路的活化，帶動原鄉經濟產業發展、創造就業機會，同步落實在醫療、教育方面的普及運用，貼近族人文化的社會福利服務，都可透過愛部落i-Tribe成功啟動串連。愛部落i-tribe戶外免費網路服務，讓部落族人可以透過Line、FB、IG等社交工具，期將花蓮好山好水所孕育最優質的農特產品行銷海內外。

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