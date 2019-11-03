陪吸毒女學生重返校園　瑞祥高中教官：成為孩子生命的轉動者





▲翁淳儀覺得自己就像個媽媽，孩子生病了、心情不好、行為失當，教官媽媽都得出面。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

身著筆挺軍服，在青春洋溢的高中校園裡顯得格外奇特，軍訓教官，有人懼怕他的威權象徵，有人亟欲掙脫他對自由的限制，也有人從他嚴肅標誌下，看見一顆愛學生的心。20多年前，翁淳儀也曾是大學校園裡盡情享受知識洗禮的學生，「我喜歡校園的單純，以及徜徉於學習中的氛圍。」因此畢業多年後，她通過女軍訓教官班招考，換上了墨綠軍服，以教官的身份重返校園。

翁淳儀認為，從學生到教官，以前管好自己都很難，現在卻得管好一群叛逆期的學子。第一年她負責學校宿舍安全管理，年輕的翁淳儀覺得自己就像個媽媽，孩子生病了、心情不好、行為失當，教官媽媽都得出面「適時給予孩子所需要的東西」，那些東西，可能是母親般無微不至的關懷，也可能是教官無所不在的嚴格管教。

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「教官要管的事情很細瑣，不能怕煩，個性上要有點雞婆，分寸要拿捏得當」如此不容易的工作，她一做便是20年。為了有足夠的能力與資源，處理困頓學生的生命狀況，她又把自己從教官變成了學生，不斷奔波於高雄與嘉義之間，在南華大學攻讀生死研究所，浸淫生死哲學與諮商輔導。

▲翁淳儀常帶學生去淨灘。（圖／教育部提供）

翁淳儀將心理大師海寧格的「家族系統排列」，運用於校園輔導工作中，以寬容、宏觀的角度，面對生命議題，「當我們把一個人放進家族系統中觀察時，就會了解，不應把學生單單視為問題的製造者，以處罰終結問題，因為人不是單一個體，深受家族系統的影響，以正確的態度面對學生問題，才能包容接納，甚至愛他。」

她引人本主義之父Carl Rogers的經典名言，「人是一顆種子，是有機體，充滿無限可能。」認為教育透過思考、學習，是將學生從盤根錯節的家族系統中鬆綁，進而翻轉生命的重要契機；而身為與學生生活緊密相連的教官，「其實我們能做的十分有限，只能在孩子需要你的時候，給予陪伴。」

▲翁淳儀常帶學生去淨山。（圖／教育部提供）

翁淳儀曾經陪伴一位長期吸毒的女孩，走過一段重返校園之路。女孩因失學過久難以適應群體關係，她索性邀請有繪畫天份的她，每天以繪畫的方式書寫心情，然後將畫本放在教官桌上，進行一場無聲溝通。

孩子透過繪畫，學習如何敞開自己，交付信任；翁淳儀透過投射性繪畫，進一步了解孩子，寫下反饋，「我想讓她知道，在這個學校裡，有人默默關心她，使她願意成為學校的一份子。」翁淳儀的心意並未說出口，但孩子冰封的心感受到安靜的溫度，經過3個月書畫往返，當她能夠對學校產生認同、與建立群體關係時，翁淳儀便默默轉身退場了。

教育若是翻轉命運的契機，誰是轉動契機的人？「未來無論什麼人承接教官之職，都希望他能成為孩子生命契機的轉動者，給予機會、給予教養、給予關懷。」當離開校園的日子來到，翁淳儀心心念念的交接任務，仍然是愛。





▲身為與學生生活緊密相連的教官，能做的十分有限，只能在孩子需要的時候給予陪伴。（圖／教育部提供）

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