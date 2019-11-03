　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陪吸毒女學生重返校園　瑞祥高中教官：成為孩子生命的轉動者

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 瑞祥高中教官翁淳儀 。（圖／教育部提供）

▲翁淳儀覺得自己就像個媽媽，孩子生病了、心情不好、行為失當，教官媽媽都得出面。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

身著筆挺軍服，在青春洋溢的高中校園裡顯得格外奇特，軍訓教官，有人懼怕他的威權象徵，有人亟欲掙脫他對自由的限制，也有人從他嚴肅標誌下，看見一顆愛學生的心。20多年前，翁淳儀也曾是大學校園裡盡情享受知識洗禮的學生，「我喜歡校園的單純，以及徜徉於學習中的氛圍。」因此畢業多年後，她通過女軍訓教官班招考，換上了墨綠軍服，以教官的身份重返校園。

翁淳儀認為，從學生到教官，以前管好自己都很難，現在卻得管好一群叛逆期的學子。第一年她負責學校宿舍安全管理，年輕的翁淳儀覺得自己就像個媽媽，孩子生病了、心情不好、行為失當，教官媽媽都得出面「適時給予孩子所需要的東西」，那些東西，可能是母親般無微不至的關懷，也可能是教官無所不在的嚴格管教。

請繼續往下閱讀...

「教官要管的事情很細瑣，不能怕煩，個性上要有點雞婆，分寸要拿捏得當」如此不容易的工作，她一做便是20年。為了有足夠的能力與資源，處理困頓學生的生命狀況，她又把自己從教官變成了學生，不斷奔波於高雄與嘉義之間，在南華大學攻讀生死研究所，浸淫生死哲學與諮商輔導。

▲▼ 瑞祥高中教官翁淳儀 。（圖／教育部提供）

▲翁淳儀常帶學生去淨灘。（圖／教育部提供）

翁淳儀將心理大師海寧格的「家族系統排列」，運用於校園輔導工作中，以寬容、宏觀的角度，面對生命議題，「當我們把一個人放進家族系統中觀察時，就會了解，不應把學生單單視為問題的製造者，以處罰終結問題，因為人不是單一個體，深受家族系統的影響，以正確的態度面對學生問題，才能包容接納，甚至愛他。」

她引人本主義之父Carl Rogers的經典名言，「人是一顆種子，是有機體，充滿無限可能。」認為教育透過思考、學習，是將學生從盤根錯節的家族系統中鬆綁，進而翻轉生命的重要契機；而身為與學生生活緊密相連的教官，「其實我們能做的十分有限，只能在孩子需要你的時候，給予陪伴。」

▲▼ 瑞祥高中教官翁淳儀 。（圖／教育部提供）

▲翁淳儀常帶學生去淨山。（圖／教育部提供）

翁淳儀曾經陪伴一位長期吸毒的女孩，走過一段重返校園之路。女孩因失學過久難以適應群體關係，她索性邀請有繪畫天份的她，每天以繪畫的方式書寫心情，然後將畫本放在教官桌上，進行一場無聲溝通。

孩子透過繪畫，學習如何敞開自己，交付信任；翁淳儀透過投射性繪畫，進一步了解孩子，寫下反饋，「我想讓她知道，在這個學校裡，有人默默關心她，使她願意成為學校的一份子。」翁淳儀的心意並未說出口，但孩子冰封的心感受到安靜的溫度，經過3個月書畫往返，當她能夠對學校產生認同、與建立群體關係時，翁淳儀便默默轉身退場了。

教育若是翻轉命運的契機，誰是轉動契機的人？「未來無論什麼人承接教官之職，都希望他能成為孩子生命契機的轉動者，給予機會、給予教養、給予關懷。」當離開校園的日子來到，翁淳儀心心念念的交接任務，仍然是愛。

▲▼ 瑞祥高中教官翁淳儀 。（圖／教育部提供）

▲身為與學生生活緊密相連的教官，能做的十分有限，只能在孩子需要的時候給予陪伴。（圖／教育部提供）

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
《流星花園》道明寺的家沒了！劉家昌汐止千坪豪宅拆除..曾列十
曾愷玹搭高鐵「頑皮小孩狂吵」　路人媽媽下車前翻臉撂狠話...
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

10元買絲質睡衣！人妻嫌醜想退「又要我付運費？」　賣家機會教育...網讚爆

瑜伽老師「躺下感受自己的呼吸」　她做了超尷尬：再也沒去過…釣出一堆人

乘風破浪也要注意安全　風浪板運動如何避免運動傷害

加航力推白馬市「夢幻極地溫泉」　零下20度泡湯...頭髮一出水秒結冰

陪吸毒女學生重返校園　瑞祥高中教官：成為孩子生命的轉動者

地表最神　六匹百萬神駒迎娶！

浮誇肉片薄到透光！　他一涮「入鍋即化」好錯愕　網笑翻：冷氣太強會飛走

《流星花園》道明寺的家沒了！劉家昌汐止千坪豪宅拆除如氣爆　曾列十大鬼屋

飲料杯上黏「彎曲硬毛」弄不掉！她出手狂摳到崩潰　杯身翻轉網笑瘋：想摳+1

影／叔叔醫院喊「別擋到出入以免被沖到」　姪女：他一定看到什麼…原因曝光

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

地表最猛新郎在婚禮「狂飆高音」 樂隊彈女key照唱！網：聽到傻掉

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

國道1號北上5車連環大追撞　1死4傷8月女嬰昏迷搶救！

10元買絲質睡衣！人妻嫌醜想退「又要我付運費？」　賣家機會教育...網讚爆

瑜伽老師「躺下感受自己的呼吸」　她做了超尷尬：再也沒去過…釣出一堆人

乘風破浪也要注意安全　風浪板運動如何避免運動傷害

加航力推白馬市「夢幻極地溫泉」　零下20度泡湯...頭髮一出水秒結冰

陪吸毒女學生重返校園　瑞祥高中教官：成為孩子生命的轉動者

地表最神　六匹百萬神駒迎娶！

浮誇肉片薄到透光！　他一涮「入鍋即化」好錯愕　網笑翻：冷氣太強會飛走

《流星花園》道明寺的家沒了！劉家昌汐止千坪豪宅拆除如氣爆　曾列十大鬼屋

飲料杯上黏「彎曲硬毛」弄不掉！她出手狂摳到崩潰　杯身翻轉網笑瘋：想摳+1

影／叔叔醫院喊「別擋到出入以免被沖到」　姪女：他一定看到什麼…原因曝光

內部照片曝光！　新華社香港分社遭示威者「噴漆、丟燃燒彈」　

敘北汽車炸彈攻擊「13人屍塊噴飛」　土耳其憤批：庫德族根本沒撤！

ARASHI嵐確定來台！9日亞洲4城市開跑　「11日抵台北」送20周年驚喜大禮

10元買絲質睡衣！人妻嫌醜想退「又要我付運費？」　賣家機會教育...網讚爆

白種元暴風吸入的蚵仔煎就在萬華！「餅皮脆如肉紙」蚵仔超鮮甜

汪突襲阿公「嘴巴親親」被讚好乖　女兒曝「殘忍真相」網笑翻

蛋糕界奧斯卡驚現反送中作品　陸「正妹翻糖師」當場氣炸...舉報違規：不能忍！

瑜伽老師「躺下感受自己的呼吸」　她做了超尷尬：再也沒去過…釣出一堆人

8人爽唱KTV爆口角！3人走出包廂炸怒互毆　他「頸背受傷」喊：我要提告傷害

李興文兒裸鬧賣場...吳宗憲「哪有兒子不闖禍」：是我就把IKEA買下來！

生活熱門新聞

網購長腿落地褲！　收到實品變侏儒

防盜器有機關！氣質妹苦笑「不能回店家」

準秋颱哈隆生成　走樓梯降溫剩10幾度

媽怒吼「買新鞋踩3下」沒水準　網曝由來

他自助餐雪恥夾爆　網一看哭了

初戀男收兵單！哭整夜「雙眼失明」

23號颱風哈隆生成路徑曝　24號颱接力？彭啟明：有機會

校慶變調　陽明高中師生高喊換校長

假如死後還有一個時辰可以告別

她機車被貼孕婦車證！往旁一看傻眼：太強

浮誇肉片薄到透光！　網笑：冷氣太強會飛走

單車妹運動裝超貼！飽滿到快炸出　網暴動

foodpanda即日起訂餐地址更改逾1公里照送

陽明高中500黑衣嗆換校長　導火線是早自習

更多熱門

相關新聞

裝哭哥3槍爆母親頭　「開臉書直播帶血屍體」淚崩拒報警

裝哭哥3槍爆母親頭　「開臉書直播帶血屍體」淚崩拒報警

美國猶他州日前發生一起直播弒母的案件，讓當時所有觀看的網友相當震驚。一名24歲的男子案發當晚突然開了臉書直播，神情緊張、爆哭的向網友表示，他的母親剛剛在自己面前自殺，而且還剩下一絲氣息，現在不知道該怎麼辦？並且將鏡頭轉向母親的遺體，還不斷強調絕對不是自己殺害母親。

嘉藥創意反毒宣導萬聖節彩妝競賽

嘉藥創意反毒宣導萬聖節彩妝競賽

前巨砲漢米爾頓　對女兒施暴遭逮捕

前巨砲漢米爾頓　對女兒施暴遭逮捕

撿垃圾遲到被老師打！醫聽校園奇譚怒

撿垃圾遲到被老師打！醫聽校園奇譚怒

不能讓老師發現的霸凌日記

不能讓老師發現的霸凌日記

關鍵字：

吸毒校園瑞祥高中教官

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢 做臉 護膚 SPA 美容 房仲

熱門新聞

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

台灣女孩子瑜、舒華同框了！

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

帶兒買新車砍1萬：反正好賺　老闆怒爆神回擊

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

真理褲妹搭捷運：大腿被摩擦3次　監視器曝光乘客無罪

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

他殺害女童被關　出獄後發現女童活著

臨檢對警舉「辛苦了」紙牌！所長驚：快攔車

家屬目擊女兒爆頭亡　怒控：太誇張！

遙控機砸死人　死者父親：提國賠

14歲少年留遺書14F墜樓亡　媽痛心曝原因

回家要慶生！28歲女國道遭撞慘死

2高富帥為辣腿妹決鬥1死　二級謀殺成立

求助AIT！　美籍David曾獲墾丁「颱風賽」團體冠軍

更多

最夯影音

更多
不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善
桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面