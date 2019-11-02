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剖腹產後「被摔下」手術台　她躺地無人安慰「挺冷的」...4個月不能坐立餵奶

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▲▼ 孕婦被摔在地上 。（圖／看看新聞）

▲劉女出面斥責醫院 。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

一名劉姓孕婦今年6月24日在港大深圳醫院進行剖腹產，並順利生下健康女嬰，結果在醫護人員將她從手術台搬到轉運床的過程中，發生了意外，劉女一下子重摔在地上，導致她腰部出現損傷，儘管事情已經過去4個多月，但她仍沒辦法坐立給孩子餵奶。

據《看看新聞》報導，劉女回憶稱，「掉在地上的時候，醫務人員並沒有安慰我，兩個人就一直互相抱怨，說今天人怎麼這麼多之類的，我大概聽到類似這樣的話，當時我躺在地上躺了蠻久的，身上我印象中也沒有穿衣服，就挺冷的。」

經過CT檢查診斷，劉女腰部出現損傷，每天還需要定時擦藥修養，同時，這段經歷給她造成了不小的心理陰影。事發後，劉女丈夫表示，他們多次與港大醫院進行溝通，院方稱可以承擔劉女士腰傷的相應治療費用，但是對於其他的賠償費用，雙方卻一直未達成共識。

▲▼ 孕婦被摔在地上 。（圖／看看新聞）

▲CT結果顯示，劉女腰部出現損傷 。（圖／看看新聞）

劉女丈夫表示，事情過去4個多月，醫院一直沒解決方案，既沒有告知他涉事醫護人員的處理情況，也沒有讓他查看當時的影片。不過，港大深圳醫院日前作出了書面回應，稱因為醫護人員操作失誤，導致劉女在轉床的過程中跌落地面，事發當天，院方為她安排了獨立病房，就其反映的「頭暈、視物模糊不清」問題，安排了神經內科、眼科醫生會診，均未發現異常。

對於腰傷問題，院方表示，骨科醫生的會診結果為第五腰椎雙側峽部裂，屬於舊傷，與這次跌落無關，患者腰背部皮下軟組織腫脹，考慮是麻醉腰部穿刺後正常的水腫反應。

▲▼ 孕婦被摔在地上 。（圖／看看新聞）

涉事醫院 。（圖／看看新聞）

事後，手術室、麻醉科、產科主管已於7月1日共同前往病房，向劉女當面道歉，並扣發當事護士、醫生半年獎金，在診室通報批評，立即安排職位再培訓，並對搬運病人的流程進行改進優化。

院方表示，經過協力廠商醫療責任保險公司評估，醫院病人關係科曾在7月5日將本次事件的理賠金額，及處理事宜電話告知劉女家屬，但其對賠償的金額卻提出異議，而從8月中旬開始到現在，病人關係科工作人員多次聯繫劉女家屬，但手機都無人接聽，還將工作人員的微信刪除。

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