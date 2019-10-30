孕婦帶3兒女搭火車坐位被霸占　超扯老夫妻嗆「妳的票沒用」

▲火車上有分對號坐和站票。（示意圖／記者陳致平攝）

實習記者周依儒／綜合報導

懷6個多月身孕的婦人阿曼達（Amanda Mancino-Williams）日前帶3名小孩搭乘英國縱貫鐵路，打算從卓特咸學院（Cheltenham）出發前往諾丁漢（Nottingham），由於整趟里程將近161公里，路程需2個多小時，因此她早早幫自己和孩童預訂了坐票，沒想到一上車發現坐位被一對老夫婦佔據，令她十分無言。

根據BBC報導，發現花錢買的坐位被霸占之後，阿曼達立刻委婉的請老夫婦離開，沒想到老夫婦不但不起身，還反嗆「不是這樣的，我們可以坐在任何我們想坐的地方」，甚至還說「妳的票根本沒有意義」，一連串沒禮貌的行為讓阿曼達感到非常生氣。

車站人員發現後隨即向阿曼達道歉，並將她的位置升級到頭等車廂，才稍微緩和這起荒謬的事件。阿曼達表示，如果老夫婦是有需要的話，可以說明，她非常願意讓位或是幫他們尋找坐位，但這樣無禮的行為讓人無法接受。

▲阿曼達的3名孩童只能擠在2張坐位上。（圖／翻攝自Twitter／A Mancino-Williams）

阿曼達也在Twitter上Po出了照片，只見照片中的3名孩童擠在2張坐位上，無奈的看著對面的老夫婦。阿曼達也憤怒寫道「不要變成這樣的人！」並且表示她的孩童聽到對面的老太太對丈夫說，「即使他們被換到頭等車廂去，我們也不要離開坐位，就算我們感到很抱歉。」荒唐行徑令人非常傻眼。

►即日起，我退出老化黨。