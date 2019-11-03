真理褲妹搭板南線：感覺大腿被摩擦3次　「監視器畫面曝光」乘客無罪

▲李男否認犯行辯稱，他是位於小美背後並隔著她的大背包，甚難接觸到對方大腿。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名穿「真理褲」的女學生小美（化名）搭台北捷運板南線，她指控，遭後方一名李姓男乘客三次用膝蓋摩擦大腿。但台北地院法官認為，車廂監視器未拍到檢方指控的犯行，小美是憑感覺陳述李用膝蓋碰觸，因此判李無罪。

判決指出，2018年5月4日下午，李男在忠孝復興站搭乘板南線往台北車站方向。穿短褲的小美控訴，當天從市政府站上車要搭往忠孝新生站，途中遭被告用膝蓋摩擦右後側大腿三次，她第一次以為捷運在晃，對方不是故意的就閃開；但第二次被告有跟她移動；第3次之後，她下車找站務人員報警，她並未回頭看到是否是被告用膝蓋碰她大腿，僅是用感受跟推測。

台北地檢署認定，李男接連以左腳大腿、膝蓋處前曲碰觸小美右大腿後側肌膚隱私部位數次，依違反《性騷擾防治法》起訴。

▼小美控訴大腿被摩擦三次。（圖／示意照／翻攝librestock免費圖庫）

但李男否認犯行辯稱，他上車後站立處後方有放行李箱，所以未站立於行李箱前方拉環，他回頭看是怕行李箱碰到他，並非四處張望；且他是位於小美背後並隔著她的大背包，甚難接觸到對方大腿。

李男說，另外，依照監視器畫面，從頭至尾都看得見他的腳跟，並沒有離開原位提起來；一般而言，腳部彎曲後會變得更短，更不可能碰到小美的大腿。

法官調閱車廂監視器影像，均未見被告以膝蓋摩擦小美右側大腿後側區域。法官表示，未能確認被告如有起訴書所載犯行，又小美是憑感覺陳述被告用膝蓋碰觸，且無其餘證據可供佐證，檢方所提證據，尚不足認定被告有以膝蓋碰觸小美大腿，而不能證明有性騷擾犯行，因此判無罪。全案可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

