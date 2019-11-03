HUAWEI WATCH GT 2開箱實測！超強續航認證　運動模式像教練在旁監督訓練

▲ HUAWEI WATCH GT 2開箱。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

華為在9月中旬於慕尼黑舉行的發表會上，除了公開Mate 30系列手機之外，也發表了新一代智慧手錶HUAWEI WATCH GT 2系列，《ETtoday新聞雲》記者取得了此款智慧手錶進行開箱，並實際使用一個多月，其中印象最深刻的就是運動時的數據幫助，以及能超過一周的電池續航力。

本次使用的是HUAWEI WATCH GT 2 46mm，盒中包含一隻手錶（配上氟橡膠材質錶帶）、圓形充電底座、充電線與使用說明書。46mm款螢幕尺寸為1.39吋，不含表帶重量僅為41克，相較上一代46克要輕。

▲在使用之前，首先必須先與手機連結配對，配對App要找到「Huawei Health」，接著依照步驟一一完成個人化設定即可。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 依照步驟連結手機後完成個人化設定。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 訊息通知部分也能自由選擇要接受哪些程式通知。（圖／記者李瑞瑾攝）

手錶搭載了華為自研可穿戴晶片麒麟A1，主打可以帶來強勁的續航體驗。實際測試之後，在開啟藍牙連接手機、接收訊息通知、開啟心率檢測、通話，加上於夜間配戴並開啟科學睡眠監測、一周運動約兩小時並持續監測運動效能的使用習慣下，電力可以維持10~12天。充電速度也快，將手錶從29%充到100%不到一小時。

▲ 充電時會顯示提醒，要清潔充電口以免影響正常充電。（圖／記者李瑞瑾攝）

在運動模式方面，HUAWEI WATCH GT 2新增兩項運動模式，內建15項運動模式包含戶外運動8種（跑步、步行、登山、徒步、越野跑、騎行、開放水域、鐵人三項），室內運動7種（步行、跑步、騎行、泳池游泳、自由訓練、橢圓機、划船機）。在開啟運動模式之後，手錶持續檢測心率速度，並會告知運動進程，讓使用者隨時監控運動強度，並有資料分析與建議（運動後恢復時間、訓練狀態等），運動後更能掌握成效。

▲ 除了運動模式之外還有13種跑步課程。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲▼ 手錶會檢測心率，追蹤使用者運動強度。（圖／記者李瑞瑾攝）

手錶的科學睡眠檢測，持續記錄資料讓使用者了解自己的睡眠習慣；也會分別記錄深睡、淺睡、快速動眼期、清醒時間等睡眠狀態，並針對睡眠情況分析後給予建議。實際測試之後，手錶在檢測睡眠時間時有些許誤差，雖然已經起床了但手錶依然持續記錄為睡眠；或是尚未就寢也被紀錄為睡眠。不過整體來說，睡眠狀態的紀錄還是有助使用者了解自己睡眠狀態的比例，幫助找出睡眠習慣不佳問題。

▼ 手錶會記錄睡眠狀態並給予建議，但詳細資訊要至App看，手錶僅會顯示睡眠時間是幾小時。（圖／記者李瑞瑾攝）

相較上一代，HUAWEI WATCH GT 2新增藍牙通話和音樂播放功能。除了支援通話之外，還增加了電話簿功能，可以透過App輸入連絡人電話存到手錶、也能直接用手錶撥出電話，通話品質不論是收音還是播音上面都很清晰。

音樂播放功能除可以控制手機播放的音樂之外，手錶本身也擁有音樂存放空間，並可同步管理手錶內音樂，儲存空間能夠存放約500首mp3音樂。經由實測，上傳音樂檔案需要花費一點時間、手錶也會跳出提示提醒會消耗較大電量，此外也支援藍牙耳機連接。

此外，像是步行、站立、壓力與心率紀錄以及久坐提醒等，也都能提供使用者身體狀況資訊，更幫助了解生活習慣。

▲ 可以設定一小時的久坐提醒，讓使用者記得要起來動一動。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲▼ 心率（上）與壓力（下）檢測，隨時紀錄身體狀態。（圖／記者李瑞瑾攝）

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