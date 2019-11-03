　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

HUAWEI WATCH GT 2開箱實測！超強續航認證　運動模式像教練在旁監督訓練

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼ 華為,HUAWEI WATCH GT 2開箱實測。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ HUAWEI WATCH GT 2開箱。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

華為在9月中旬於慕尼黑舉行的發表會上，除了公開Mate 30系列手機之外，也發表了新一代智慧手錶HUAWEI WATCH GT 2系列，《ETtoday新聞雲》記者取得了此款智慧手錶進行開箱，並實際使用一個多月，其中印象最深刻的就是運動時的數據幫助，以及能超過一周的電池續航力。

本次使用的是HUAWEI WATCH GT 2 46mm，盒中包含一隻手錶（配上氟橡膠材質錶帶）、圓形充電底座、充電線與使用說明書。46mm款螢幕尺寸為1.39吋，不含表帶重量僅為41克，相較上一代46克要輕。

▲▼ 華為,HUAWEI WATCH GT 2開箱實測。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲在使用之前，首先必須先與手機連結配對，配對App要找到「Huawei Health」，接著依照步驟一一完成個人化設定即可。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲▼ 華為,HUAWEI WATCH GT 2開箱實測。（圖／記者李瑞瑾翻攝）

▲ 依照步驟連結手機後完成個人化設定。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲▼ 華為,HUAWEI WATCH GT 2開箱實測。（圖／記者李瑞瑾翻攝）

▲ 訊息通知部分也能自由選擇要接受哪些程式通知。（圖／記者李瑞瑾攝）

手錶搭載了華為自研可穿戴晶片麒麟A1，主打可以帶來強勁的續航體驗。實際測試之後，在開啟藍牙連接手機、接收訊息通知、開啟心率檢測、通話，加上於夜間配戴並開啟科學睡眠監測、一周運動約兩小時並持續監測運動效能的使用習慣下，電力可以維持10~12天。充電速度也快，將手錶從29%充到100%不到一小時。

▲▼ 華為,HUAWEI WATCH GT 2開箱實測。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 充電時會顯示提醒，要清潔充電口以免影響正常充電。（圖／記者李瑞瑾攝）

在運動模式方面，HUAWEI WATCH GT 2新增兩項運動模式，內建15項運動模式包含戶外運動8種（跑步、步行、登山、徒步、越野跑、騎行、開放水域、鐵人三項），室內運動7種（步行、跑步、騎行、泳池游泳、自由訓練、橢圓機、划船機）。在開啟運動模式之後，手錶持續檢測心率速度，並會告知運動進程，讓使用者隨時監控運動強度，並有資料分析與建議（運動後恢復時間、訓練狀態等），運動後更能掌握成效。

▲▼ 華為,HUAWEI WATCH GT 2開箱實測。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 除了運動模式之外還有13種跑步課程。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲▼ 華為,HUAWEI WATCH GT 2開箱實測。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲▼ 手錶會檢測心率，追蹤使用者運動強度。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲▼ 華為,HUAWEI WATCH GT 2開箱實測。（圖／記者李瑞瑾攝）

手錶的科學睡眠檢測，持續記錄資料讓使用者了解自己的睡眠習慣；也會分別記錄深睡、淺睡、快速動眼期、清醒時間等睡眠狀態，並針對睡眠情況分析後給予建議。實際測試之後，手錶在檢測睡眠時間時有些許誤差，雖然已經起床了但手錶依然持續記錄為睡眠；或是尚未就寢也被紀錄為睡眠。不過整體來說，睡眠狀態的紀錄還是有助使用者了解自己睡眠狀態的比例，幫助找出睡眠習慣不佳問題。

▼ 手錶會記錄睡眠狀態並給予建議，但詳細資訊要至App看，手錶僅會顯示睡眠時間是幾小時。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲▼ 華為,HUAWEI WATCH GT 2開箱實測。（圖／記者李瑞瑾翻攝）

相較上一代，HUAWEI WATCH GT 2新增藍牙通話和音樂播放功能。除了支援通話之外，還增加了電話簿功能，可以透過App輸入連絡人電話存到手錶、也能直接用手錶撥出電話，通話品質不論是收音還是播音上面都很清晰。

▲▼ 華為,HUAWEI WATCH GT 2開箱實測。（圖／記者李瑞瑾攝）

音樂播放功能除可以控制手機播放的音樂之外，手錶本身也擁有音樂存放空間，並可同步管理手錶內音樂，儲存空間能夠存放約500首mp3音樂。經由實測，上傳音樂檔案需要花費一點時間、手錶也會跳出提示提醒會消耗較大電量，此外也支援藍牙耳機連接。

▲▼ 華為,HUAWEI WATCH GT 2開箱實測。（圖／記者李瑞瑾攝）

此外，像是步行、站立、壓力與心率紀錄以及久坐提醒等，也都能提供使用者身體狀況資訊，更幫助了解生活習慣。

▲▼ 華為,HUAWEI WATCH GT 2開箱實測。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 可以設定一小時的久坐提醒，讓使用者記得要起來動一動。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲▼ 華為,HUAWEI WATCH GT 2開箱實測。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲▼ 心率（上）與壓力（下）檢測，隨時紀錄身體狀態。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲▼ 華為,HUAWEI WATCH GT 2開箱實測。（圖／記者李瑞瑾攝）

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
正妹師「丁字褲」Cos蛇姬被拍！網放大看「胸前小點」驚喊：走
灰衣女信義區喊「我要潑硫酸！」下秒朝孕婦猛撒...她狂奔跌坐
瑜伽老師「躺下感受自己的呼吸」　她做了超尷尬：再也沒去過
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

雙11進入倒數！零售商搶3倍銷售成長　網購低價吸引力逐漸退燒

Apple Card信貸額度有多少？　高盛首份申報資料揭端倪

HUAWEI WATCH GT 2開箱實測！超強續航認證　運動模式像教練在旁監督訓練

Google Chrome爆發「零日漏洞」　專家：快去更新官方最新版本

Google斥資21億美元收購Fitbit　強攻可穿戴裝置市場

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

地表最猛新郎在婚禮「狂飆高音」 樂隊彈女key照唱！網：聽到傻掉

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

國道1號北上5車連環大追撞　1死4傷8月女嬰昏迷搶救！

雙11進入倒數！零售商搶3倍銷售成長　網購低價吸引力逐漸退燒

Apple Card信貸額度有多少？　高盛首份申報資料揭端倪

HUAWEI WATCH GT 2開箱實測！超強續航認證　運動模式像教練在旁監督訓練

Google Chrome爆發「零日漏洞」　專家：快去更新官方最新版本

Google斥資21億美元收購Fitbit　強攻可穿戴裝置市場

爆柯文哲佈局2024　蔡壁如：總是要讓支持者有期待

醉倒餐廳被「陌生男子」扛回家　女星嚇壞：差點變社會案件

卓拉蒙德連3戰20-20　力壓厄文大三元逆轉籃網

首里城火災「正殿北側冒黑煙」　警方曝新進度：找到焦黑配電箱

芭樂王去年遭竊好痛心！彰化田中警分局加強巡防　力守今年平安去比賽

要買去法會結緣！他車子急煞「3大桶熱豆漿」衝過椅背　4歲女兒60%燙傷爆哭

韓國瑜推「學貸免息」　侯友宜：好的政策都支持

Hyudnai公佈電動車銷售目標　推16款新車、衝56萬台銷售總量

一鴨三吃超銷魂！桃園隱藏版滴汁脆皮烤鴨　必吃椒鹽口味

多維TW／只睜一隻眼　怎看得清美中虛實

3C家電熱門新聞

電信三雄也瘋雙11　網路門市狂推優惠

Google Chrome爆發「零日漏洞」　專家：快去更新官方最新版本

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

Instagram要關閉有「追蹤」功能的第三方App

iPhone再傳電池降頻事件

蘋果iPhone推訂閱制？庫克不否認

iOS 13.2「狂殺後台」！　果粉抱怨回簡訊「回來Excel表格不見了」

iPhone福利機、二手機怎麼選？

AirPods Pro、AirPods 2怎麼抉擇？

5G iPhone來了？蘋果傳動員供應商

蘋果CEO 庫克：iPhone 11的銷售非常好　定價策略成功！

新一代MacBook Pro被爆電源鍵與Touch Bar分開

Apple Card未來可享24月分期無息買iPhone

蘋果執行長庫克：AirPods Pro是對AirPods的補充　不是替代品

更多熱門

相關新聞

Google斥資21億美元收購Fitbit　強攻可穿戴裝置市場

Google斥資21億美元收購Fitbit　強攻可穿戴裝置市場

為強化硬體事業，Google宣布以21億美元現金收購智慧手表廠商Fitbit，此交易預計於明年完成；法人表示，Google可望強攻快速成長的可穿戴裝置市場，並與競爭對手蘋果、三星電子直球對決。

華為Mate20 X 5G今報到

華為Mate20 X 5G今報到

封殺華為！美商務部審查電信業供應鏈規則

封殺華為！美商務部審查電信業供應鏈規則

川普：與志同道合國家攜手發展5G

川普：與志同道合國家攜手發展5G

Google母公司Alphabet欲收購Fitbit！　有助進軍穿戴裝置市場

Google母公司Alphabet欲收購Fitbit！　有助進軍穿戴裝置市場

關鍵字：

華為HUAWEIGT 2智慧手錶

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢 做臉 護膚 SPA 美容 房仲

熱門新聞

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

林俊傑罹「罕見疾病」！嘴冒70多顆潰瘍

帶兒買新車砍1萬：反正好賺　老闆怒爆神回擊

台灣女孩子瑜、舒華同框了！

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

真理褲妹搭捷運：大腿被摩擦3次　監視器曝光乘客無罪

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

他殺害女童被關　出獄後發現女童活著

臨檢對警舉「辛苦了」紙牌！所長驚：快攔車

家屬目擊女兒爆頭亡　怒控：太誇張！

遙控機砸死人　死者父親：提國賠

14歲少年留遺書14F墜樓亡　媽痛心曝原因

浮誇肉片薄到透光！　網笑：冷氣太強會飛走

回家要慶生！28歲女國道遭撞慘死

更多

最夯影音

更多
不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善
桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面