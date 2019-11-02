Google斥資21億美元收購Fitbit　強攻可穿戴裝置市場

▲Google宣布以21億美元現金收購智慧手表廠商Fitbit，此交易預計於明年完成。（圖／路透）

記者林淑慧／台北報導

為強化硬體事業，Google宣布以21億美元現金收購智慧手表廠商Fitbit，此交易預計於明年完成；法人表示，Google可望強攻快速成長的可穿戴裝置市場，並與競爭對手蘋果、三星電子直球對決。

這是Google今年的第二樁大型收購案。依據Google聲明，將以每股7.35美元價碼收購Fitbit，Google指出可藉收購Fitbit，推出「Google製造」的可穿戴裝置，並擴大投資可穿戴技術。

法人觀察，Google目前雖提供免費的穿戴裝置作業系統Wear OS給其他公司使用，但並未自行生產智慧手錶，在收購Fitbit後，不僅能獲得與2,700萬名活躍用戶連結的新平台，還可望結合今年稍早向Fossil集團收購的智慧手錶科技，劍指快速成長的可穿戴裝置市場。

不過，此交易也將加重Google所面臨的反托辣斯調查壓力。彭博資訊報導，全球貿易緊張情勢升高，使美國海外業者針對關稅議題加大在美國的遊說力道，Google在今年第三季的遊說支出達280萬美元。

另外，Fitbit 全球有2,700萬個活躍用戶，因此累積2,280億小時的心率資料、 105億晚的睡眠資料，可以進行大數據分析，推出更多有利健康的服務。

隨著智慧手表滲透率提升，Fitbit也在上月宣布在台推出新品 Fitbit Versa 2搶市，加上蘋果新推出Apple Watch 5，法人預估將帶來新的智慧手錶換機潮，有利Fitbit台灣總代理群光與Apple Watch供應鏈廣達、仁寶等出貨。

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