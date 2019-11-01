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華為Mate20 X 5G今報到　單機售價29,900元

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▲▼華為Mate20 X 5G。（圖／記者邱倢芯攝）

▲華為Mate20 X 5G。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

華為Mate20 X 5G手機自今（1）日起至6日開放預購，且預計11/7起正式在台上市，建議售價29,900元；且消費者若是於預購期間於指定通路預購，還可另外享有超過5,000元好禮及服務再升級的回饋。此次華為Mate20 X 5G手機在台推出翡冷翠色系選擇。

據了解，華為Mate20 X 5G是全球首款5G雙卡手機，並搭載華為麒麟980 7nm八核心處理器及Balong 5000 7nm 5G晶片，採用7.2吋超大珍珠屏、徠卡三鏡頭設計，搭配4,200mAh大電池與40W快充外，更將記憶體容量提升至8 GB RAM + 256GB ROM。

針對本次的預購活動，官方指出，只要在11/01至11/06期間，於華為體驗店/專賣店/電商官方旗艦店，完成預購華為Mate20 X 5G新品手機，即可獲得預購好禮，11/07起開放領新機，電商官方旗艦店亦開始配送；不過要注意的是，本次活動無提供跨店預購領機，僅開放原門市領取新機。

參與預購的消費者，即可獲得CP84 40W超級快充組乙組（建議售價1,290元）、1TB備咖乙組（建議售價3,990元）、一年延長保固、一年螢幕保固免費維修乙次。

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