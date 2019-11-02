捐腎給表哥表妹　手足愛得永生

▲成大醫院移植團隊與社工部，舉辦「傳愛無限」器官捐贈感恩音樂會，愛化為永生，感動現場所有人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院移植團隊與社工部11月2日上午9時30分，舉辦「傳愛無限」器官捐贈感恩音樂會，今年的捐贈者很特別，其中1位是成大醫院近兩年來最年長的捐贈者，另一位則將腎臟捐給長期洗腎的表哥表妹，手足愛化為永生，感動現場所有人。

活動於成大醫學院成杏廳舉辦，成大醫院沈孟儒院長致詞時說，成大醫院移植團隊一步一腳印，陸續完成諸多重大器官移植成就，擁有執行活體及不同血型的腎臟移植技術，還可以執行分隔肝臟的高難度移植手術，為南部地區多重器官移植中心。成大醫院自1990年9月完成首例活體腎臟移植手術以來，至今已有近475位大愛捐贈者，造福上千個家庭。

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吳世媛小姐代表捐贈者家屬上台致詞，她說她的爸爸吳信鴻先生，個性開朗且樂觀，很早就向家屬表示若未來身故後，要將器官捐出去。2018年10月爸爸因為車禍意外送到醫院，病況不樂觀，於是幫爸爸完成心願，捐出了心臟、肝臟、腎臟、眼角膜及皮膚，成為成大醫院近兩年年紀最長之器官捐贈者。她說，雖然生活中少了爸爸，但是多了責任感，因為她要像爸爸一樣把自己身體照顧好，以後才能器捐。

黃麗華小姐是捐贈者黃凱亮先生的姊姊，她說弟弟在救難隊擔任義消，熱心助人。今年3月在家暈倒送醫後，她說自己擔任看護擔任，知道醫療有極限，所以和父母討論後，決定讓黃弟弟能遺愛人間，捐出心臟、肝臟及腎臟。同時，分別將兩枚腎臟分享予長期洗腎的表妹及表哥。

表妹莊麗美說，洗腎13年多，等了那麼久，終於有機會換腎，不過腎臟是來自自己的表哥，心情很複雜，也很敬佩大姨和姨丈能將失去兒子的痛苦，化成大愛，捐出表哥的器官。她一定會保護好表哥的腎臟，好好活下去。

音樂會特別邀請台語金曲歌王謝銘祐親臨獻唱，還有「白袍魔術秀」、「廖末喜舞蹈劇場」及「台南女中校友會合唱團」等表演節目，成醫「傳愛無限」器捐感恩會於中午圓滿結束。

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