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陽明高中校慶500黑衣人「反宋中」嗆換校長　導火線竟是早自習

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▲桃園市陽明高中2校慶，師生穿黑衣高舉抗議字條要求撤換校長。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陽明高中27周年校慶，師生穿黑衣高舉抗議字條要求撤換校長。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

桃園市立陽明高中2日舉行27周年校慶，卻有約500名師生穿黑衣進場嗆聲「反宋中」換校長，指控校長宋慶瑋擔任高中校長的遴選資格有問題，並且常在臉書、媒體發表傷害師生言論，質疑在校內威權統治、校務行政措施明顯不當。對此校長宋慶瑋也出面回應，強調擔任校長資格沒有問題，媒體的相關投書也不是指陽明高中老師。

國立陽明高中在桃園市改制直轄市後改制為桃園市立陽明高中，於2018年進行校長遴選，但遴選過程曾發生爭議，桃市教師會等團體認為當年遴選過程不公，似有為特定人士量身打造之嫌。

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▲桃園市陽明高中2校慶，約500師生穿黑衣高喊撤換校長。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陽明高中校慶，約500師生穿黑衣高喊撤換校長。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陽明高中校慶上出現師生反「宋ING」抗議活動質疑宋姓校長去年2月任職福豐國中校長，任期未滿即退休，竟在同年8月復出參加高中校長遴選，依據高級中等教育法規定校長首任任期未滿，或連任任期未達一半，應該不能參加其他學校校長遴選。

「反宋中」師生提出五點疑問，包括對於先前在電子媒體發文抨擊老師，希望可以道歉；遴選爭議；會議結果希望比照民主程序勿濫用考核權；傾聽師生建議；需要更好校長。

▲▼陽明高中校長宋慶瑋。（圖／翻攝自東森新聞）

▲陽明高中校長宋慶瑋。（圖／翻攝自東森新聞）

校長宋慶瑋對此表示，遴選是經過桃園市校長遴選委員會，審查核可通過的，所以「我的資格沒有問題」，聽到同學、校友的聲音一定會去做更多的調整跟改進。

根據《聯合報》報導，陽明高中國文教師孔佳薇指出，在宋慶瑋投書媒體的文章中，其中有一篇文章探討導師的鐘點費外加導師費，教師鐘點費一節400元，16節就有6400元，再加上3000元的導師費，加一加基薪外還可領9400元，卻有很多人沒有盡到責任去視察早自習，該文章一出引起學生及家長議論紛紛。

宋慶瑋回應，教師們質疑的那幾篇文章，是他在教育職場中打滾34年多的經驗心得，並沒有意指是陽明高中，或是陽明高中的老師，且撰文投稿媒體本就是他多年來的習慣，沒有影射、也沒有惡意想去傷害學校任何教師，已請相關媒體下架幾篇受到爭議的文章。

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