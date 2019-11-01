「要做世界最好的手機」　霸氣女老闆：銷量1億不成問題...開售一天僅賣出3隻

▲董明珠曾就旗下手機多次霸氣放話，但實際銷量卻大相逕庭。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

有商界「話題女王」之稱的格力電器董事長董明珠，在公司跨界做手機後，經常在公開場合表示，「格力要做世界最好的手機！」然而近日卻被發現，在最新發佈的新公司章程中，經營電信業務和增值電信業務已被刪除，外界推測董明珠在牽手高瓴資本集團後，很可能放棄做手機了。

綜合陸媒報導，格力電器發佈的新公司章程顯示，經營電信業務和增值電信業務已被刪除，不過，經營範圍中仍保留了通訊終端設備以及相關零件，「因此說董明珠不做手機了或許仍需官方確認。」

▲ 格力色界手機。（圖／翻攝自格力商城官網）

業內人士對此表示，如果此事屬實，聚焦主業後的格力電器或許才能發展的更好。實際上，早在2015年董明珠就高調宣佈格力進入手機市場，並於同年3月推出定價1600元（人民幣，下同，約新台幣7000元）的第一代手機。

然而第一代格力手機在系統版本、處理器、鏡頭等方面，都與當時市場前端水準形成差距，最後僅賣出數萬隻。對此董明珠解釋稱，是格力手機還不完美，所以不打算大規模賣。

▲ 第三代格力手機。（圖／翻攝自格力商城官網）

不過隔年6月推出的第二代格力手機，銷量依舊沒有超過10萬隻，至此市場已經不再看好格力製造手機的實力了。倔強的董明珠沒有氣餒，於今年3月再次推出第三代格力手機，定價3600元，然而這次的銷量更是慘不忍睹，首日僅賣出16隻。格力商城官網10月30日的銷售數據顯示，三代手機銷量僅為3隻。

這樣的銷售成績與董明珠過去霸氣的發言似乎大相逕庭。實際上，她曾在2015年放話稱，「格力手機供不應求，銷售5000萬部沒問題，未來賣1億部都不成問題。」

▲董明珠登上「2019年中國最具影響力商業領袖」榜單。（圖／CPF）

另外在2016年的第二屆中國製造高峰論壇期間，董明珠當眾將格力手機摔在地上，然後很有氣勢的反問現場觀眾，「你敢摔嗎？」此時距格力手機2代上市僅過去一個多月。

報導指出，業內人士認為，董明珠造手機或許也是一種個人堅持，因為畢竟如今的5G手機是實現智慧家居的必備入口之一，用手機才有可能構建萬物互聯的場景，「不過，經過四年的考驗，董明珠自己或許也意識到格力靠造手機這條路怕是行不通。」

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