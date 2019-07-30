高中數理資優女生3年全勤　畢業遇母喪「飯店端盤」打工5天猝死

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記者陳豐德／新北報導

剛考上國立宜蘭大學的18歲黃姓女學生，趁著開學前的暑假期間，前往新北市淡水知名大飯店打工才5次，卻在宴會廳送菜時，當著賓客面突然昏倒，送醫不治。據了解，黃女的母親一個月前才因為癌症過世，一個多月前剛從台北陽明高中全勤畢業，並領到議長獎殊榮，如今猝然離世也令校方及同學萬分不捨。

黃女今年6月3日剛從台北陽明高中畢業，趁著暑假到淡水的飯店打工賺錢，沒想到28日晚上逐桌送菜到一半，突然倒臥在宴會廳，同事見狀衝上前，使用AED電擊實施急救，並於晚間9點42分緊急報案。

救護人員趕抵後，也持續做CPR送醫搶救，深夜11點黃女仍宣告不治。飯店人員事發後到醫院慰問，林姓協理指出，黃姓女學生只有在宴會時才會來幫忙，為17至20時的班別，至今上班還不到5次，前一天上班時，一起工作的同事也說她看起來沒有異常，「只是很突然地倒下」。

▼18歲黃姓女學生在淡水飯店打工5天，端盤時突然猝死。（圖／記者陳豐德翻攝）



家人悲慟萬分陪同相驗，哥哥受訪時難過表示，媽媽才剛過世「我們還沒走出來，妹妹突然又這樣離開了」，覺得對母親很抱歉，自己沒有照顧好妹妹…妹妹身體狀況良好，健檢資料也沒有異狀。目前黃女的遺體仍暫存冰於板橋殯儀館，檢警將擇日解剖，以釐清確切死因。

對此陽明高中的學務主任陳佑昌受訪表示，黃同學考進來後申請加入數理實驗班，在班上人緣相當很好，課業也非常認真，三年來是全勤沒請過假，但在上個月母因為癌症去世，班級導師也有得知此消息，6月3日她領取議長獎畢業，並考上宜蘭大學，沒想到竟發生如此憾事。