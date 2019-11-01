廈門文博增設「人才對接會」　招募600名台灣文創人才

▲廈門兩岸文博會「人才對接會」。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／廈門報導

兩岸文博會11月1日在廈門登場，今年加入「兩岸文創人才對接會」，吸引許多文創人才及企業主參展。據了解，此次對接會開出200多個台灣文創類人才職缺，徵求600多位人才，類型涵蓋建築設計、產品設計、視覺設計、遊戲策劃、藝術策展、營銷策劃、工藝生產主管等。

主辦單位表示，今年文博會加入「人才對接」環節，是為了促進廈門、台灣文化產業對接合作，加強引進台灣文創人才，完善台灣文創人才在廈門發展的服務體，搭建兩岸文創人才「就業＋創業＋柔性引才」的服務平台。

對接會吸引了眾多企業主參加，一名台灣文創企業負責人表示，文博會過去幾屆主要以創意產品展示為主，今年增加人才引入的元素，對企業來說更有參加價值，「做文創最重要的就是創意，大陸這方面近年發展很快速，對人才的需求大，台灣有比較多經驗，來發展的有很好的發揮空間。」

據了解，本次對接會向台灣文創類人才推出需求崗位200多個，徵求600多位人才，類型涵蓋建築設計、產品設計、視覺設計、遊戲策劃、藝術策展、營銷策劃、工藝生產主管等。

廈門市台青基地的大本營，現場也可發現包含廈門北站台灣青年雙創基地、啓達海峽雙創基地、台菁創客家、北大創業營兩岸青創空間等多家台青基地與文創園區設置了展位，為求職、創業者提供諮詢服務。

此外，為建立長效人才培養和服務對接機制，現場為首批遴選的8家文創實訓基地進行授牌，包括廈門萬千堂藝術品有限公司、天諾國際設計顧問機構、廈門文廣影音有限公司、福建自貿試驗區廈門片區ART AMOY博覽會公司、廈門大雅傳奇有限公司、廈門新格文創有限公司、廈門現代青年創業園有限公司、廈門文廣會展有限公司等。

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