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南投百年茶城赴陸年銷千萬　魯台會媒合兩岸經貿

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▲▼魯台經貿洽談會-海峽兩岸博覽會。（圖／記者陳政錄攝）

▲王淑姿說，台灣大禹嶺茶、蟲咬蜜香茶，現在最受大陸市場消費者歡迎。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／山東濰坊報導

媒合兩岸經貿合作，第25屆「魯台經貿洽談會」於9月1日到4日召開，並舉辦海峽兩岸博覽會，邀台商前來對接，其中山東澤宇茶業總經理王淑姿，就是在2008年的魯台會上認識南投鹿谷鄉，百年廣興茶城的張裕勇，目前每年在大陸拓銷約200到250萬元（人民幣，下同，約合新台幣878到1098萬元）的台灣茶。

▲▼魯台經貿洽談會-海峽兩岸博覽會。（圖／記者陳政錄攝）

山東人口超過1億，經濟總量在全大陸31個省市中排名第三，是著名的人口、文化、經濟大省。本屆魯台會以「聚焦新動能 共享新機遇」為主題，設海峽兩岸博覽會、兩岸農業論壇等專項對接。其中，海峽兩岸博覽會設兩岸智能製造展區、文化創意展區、台灣縣市主題及食品展區、大健康展區等，媒合台灣商品拓銷大陸。

▲▼魯台經貿洽談會-海峽兩岸博覽會。（圖／記者陳政錄攝）

王淑姿表示，隨消費升級，大陸民眾對精品茶需求提升，而台灣茶香氣濃厚，包括大禹嶺、蟲咬蜜香茶、梨山茶都很受歡迎。為了講究品質，她除結識張裕勇，採原包裝進口方式精品銷售外，還在2008年親自赴台拜師學藝，取得台灣高級茶藝師認證，每年在台灣南投鹿谷鄉合作優質高山茶基地300多母，被稱為是「台灣第一好茶」的大陸代理人。

除了台灣的茶葉受歡迎，發早較早文化創意領域也在魯台會探詢媒合契機，台灣文化創意產業聯盟協會秘書長黃傳進表示，此次共帶來故宮文創品、農旅文創、茶文創、城市禮物等主題成果參展，攤位以展示為主，並不直接做B2C銷售。黃傳雄，透過食品展示，若陸方有需要，將可參考台灣的成功經驗，由台灣方面協助設計當地伴手禮、打造文創主題等，達到雙贏。

▲▼魯台經貿洽談會-海峽兩岸博覽會。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼魯台經貿洽談會-海峽兩岸博覽會。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，隨山東推進產業新舊動能轉換，並在中美貿易爭端的背景下，積極吸引台商投資，以至於在兩岸智能裝備產區，也有陸企提出新技術，與台資企業對接合作。

山東聚億能智能科技董事長尹建華指出，公司除經營智能測控裝置，於金屬鏡面加工領域，更研發超聲金屬表面晶體重塑技術，降低表面粗糙質，提高強度、耐磨性、耐腐蝕性等，可在一定程度上取代高汙染的電鍍手法。因此，近年在與山東製造汽車零組件的台資企業聖杰科技，於檢測裝備上有業務往來外，亦正在推進金屬表面加工技術的合作，以促進產業升級，以更高效、高品質的方式，降低環境污染。

▼山東聚億能智能科技董事長尹建華推進與台商的產業合作。

▲▼魯台經貿洽談會-海峽兩岸博覽會。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼魯台經貿洽談會-海峽兩岸博覽會。（圖／記者陳政錄攝）

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