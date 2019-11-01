3米高、50公斤花燈人偶！紙風車升級版《白蛇傳》：能力越強的人越要懂包容

▲50公斤重的法海、3公尺高的許仙，紙風車劇團改編升級《白蛇傳》打造大型花燈偶。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

紙風車劇團改編升級兒童劇《白蛇傳》－許仙家的秘密，運用LED燈飾打造3米高的許仙、11米長的白蛇與青蛇、重達約50公斤的法海等巨大「花燈偶」，將傳統混搭現代搬上舞台劇場，目前國外或大陸也模仿不來，11月1日至3日在台北城市舞台演出，5場次全數銷售一空！劇團表示這場演出要傳遞的最大理念是「愛與包容」，尤其「能力越強大的人，對任何人事物越要以愛和包容去對待」。

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▲紙風車劇團混搭傳統與現代，以大型花燈偶製作《白蛇傳》－許仙家的秘密。（圖／記者林育綾攝）

《白蛇傳》的故事無論在傳統戲曲、電視、電影皆被重新演繹過，紙風車劇團18年前也曾改編上演，今年更再次升級。故事上為了親近孩童，特別融入「校園情節」，白蛇、法海其實都就讀同一所學校，白蛇被師長教導要懂得感謝才能畢業，她為了答謝許仙多年前救命之恩，雙方墜入情網，卻遭太衝動的「學長」法海百般阻礙，認為「人與妖不該在一起」。

紙風車劇團提到，這齣戲要傳遞的最大理念是「包容」和「愛」，尤其能力越強大的人，對任何人事物越要用包容與愛去對待。例如故事中的許仙，不因為白蛇是妖就不愛她，因為「妖怪也有好的」，象徵著不輕易將與眾不同的人事物貼上標籤。而法海的能力很強大，卻太過衝動，傷害了他人。期望透過這齣戲讓孩童體會到「心中有愛，互相體諒，先放下情緒，再正面應對衝突，才能化解紛爭。」

▲許仙不因為白蛇是妖怪就不愛她。（圖／紙風車劇團提供）

▲白蛇、青蛇遭到法海攻擊，雙方鬥法。（圖／紙風車劇團提供）

而在技術和視覺呈現上，總編導李永豐表示「國際化前要先在地化，當初設計概念來自台灣傳統元宵節的花燈與中元節的剪紙，將台灣傳統花燈技藝搬上現代劇場，當年是全台首創。而原本元宵節和中元節的元素都很小，要做出這麼大的花燈偶，是有一定難度的，雖然很多嘗試都還要修改，但目前的製作嘗試，不管是國外的朋友或是大陸的人都是模仿不出來的。」

▲李永豐（右1）提到目前的製作嘗試，不管是國外的朋友或是大陸的人都是模仿不出來的。（圖／記者林育綾攝）



李永豐說，操偶演員十分辛苦，必須背著重達15公斤左右的電瓶裝備，加起來每個花燈偶大約20至30公斤，很容易腰受傷，而最重的法海加起來約50公斤。

他也表示，紙風車這十幾年來在各地偏鄉演出，無論被誤會或被罵，都持續做「劇場該做的事」，雖然《白蛇傳》台北5場票都售鑿一空，但製作成本其實很大，不過堅持創作與研究，無非是希望能將成果帶到各地給孩子看。

▲李永豐提到操偶演員十分辛苦，必須背著重達15公斤左右的電瓶裝備，加起來每個花燈偶大約20至30公斤。（圖／記者林育綾攝）

▲紙風車《白蛇傳》－許仙家的秘密是有許多互動的兒童劇。（圖／紙風車劇團提供）

劇團思考，21世紀的《白蛇傳》應該有什麼樣的元素？紙風車用「混搭」來創造新意。操偶演員化著國劇花旦的妝容，跳著街舞，在西洋古典音樂與嘻哈舞曲中出場；而在服裝上，捨棄一般劇場裡黑衣工作服，特別融入龐克與Cosplay元素，製造出帥氣多元的青春氣息。

主角的花燈偶，包括3米高的許仙、11米長的白蛇與青蛇，除了取經動漫公仔的製作方式，製作團隊也運用現代LED燈飾，提昇花燈偶的亮度與彩度變幻，多方實驗，為了讓偶「內外都發光」，服裝要選用能透光的布料，因此團隊每天都在進行「光的研究」。

為了讓花燈偶更美更精緻，採用玻璃纖維與鐵柱、竹籐架構而成，並且加上電瓶與讓偶平衡用的配重物，每一隻偶重約30-50公斤，十足挑戰演員體力極限。

▲最重的法海加起來大約50公斤。（圖／記者林育綾攝）

李永豐相當重視此次《白蛇傳》的製作，多次進排練場指導年輕新演員，「要多給年輕人機會並給予其一個明確的指引，他們就會成長。」近年紙風車劇團更多次與各大專院校相關科系合作，今年操控超大化花燈人偶的演員，就找來15位黎明技術學院表演藝術系的學生，以及5位新進培訓演員加入團隊陣容，讓學生與劇場新鮮人直接進入劇場，和資深專業前輩們共同完成一齣新製作，才能真正認識劇場，從中獲得大型演出製作的實際經驗。

▲紙風車《白蛇傳》－許仙家的秘密演出，台北5場門票銷售一空。（圖／紙風車劇團提供）

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