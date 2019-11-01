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河北40名大學生曠課太多被退學　教育部僅用3字回應

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▲▼綜合教學樓。（圖／翻攝河北體育學院官網）

▲綜合教學樓。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝河北體育學院官網）

記者邱茀濱／綜合報導

河北體育學院40名學生因曠課太多今年被退學，但部分學生不服氣紛紛上訴學校。學校25日轉載文章指出，曠課還曠出道理了。此外，教育部高等教育司司長吳岩31日表示，如果學校是依據相關規定作出的處理，這是一個「好信號」。

綜合陸媒報導，河北體育學院教務處6月18日發布《關於對杜某等40名學生做退學處理的公告》指出，因18名學生長時間未參與學校活動，也未辦理相關手續、22名學生休學期滿未返校辦理復學或退學申請，經相關單位的研究批准，學校決定對40名學生做出退學處理。

其中一位被退學的學生表示，他在6月26日收到輔導員的微信通知才知道被退學了，但他不認可，所以沒去辦理退學手續，他認為學校擅自給自己退學的方式太粗暴。對此，學校25日轉載文章指出，學生被退學後不服氣要上訴學校，「這是曠課曠的太多，還是曠出了道理，感覺我不上課就是應該的嗎？」

針對學生因曠課太多被退學一事，吳岩31日在教育部舉辦的記者會上表示，如果學校是依據相關規定作出的處理，這是一個「好信號」。「我們去年也說過，要讓一部分學生天天打遊戲、天天睡大覺、談戀愛這樣的日子一去不復返。」

吳岩又說，在全世界來看，高等學校的畢業率實際很低，中國相對來說很高，但我們有自己的國情，不能簡單對比。即便如此，讓所有學生進了學校就進了安全區就必須畢業，這種情況一定要改。他還強調，「現在有學生不對自己負責，不對家長負責，不對社會負責，他就應該付出自己應有的代價。」

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