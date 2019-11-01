　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

10年前冰島賣出「最後1份」麥當勞！　起司堡＋薯條套餐…現狀曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼負責保存冰島最後麥當勞餐點的旅館，在網站上提供及時轉播。（圖／翻攝自snotrahouse.com）

▲負責保存冰島最後麥當勞餐點的旅館，也在網站上提供及時轉播。（圖／翻攝自snotrahouse.com）

記者王致凱／綜合報導

十年前全球正值嚴重金融風暴，北歐冰島貨幣嚴重貶值，全球連鎖速食店麥當勞不堪虧損，決定於2009年10月31日全面退出冰島市場。冰島人斯瑪拉森（Hjortur Smarason）當天買下最後一份起司漢堡留念，如今這份經典套餐仍被保存在展示櫃中，似乎仍沒有腐敗的跡象。

根據法新社報導，2009年冰島金融危機期間，麥當勞決定關閉冰島僅有的3間分店，至今仍沒有重返冰島市場的計畫，也讓冰島成為唯一沒有麥當勞進駐的西方國家。

當年的10月31日，斯瑪拉森趕在麥當勞關門前最後一刻，到店裡買回一份經點起司漢堡留作紀念。斯瑪拉森現任職一間太空旅遊公司公關部門經理，30日向法新社表示，「麥當勞決定歇業後，我決定買回具有歷史意義的最後一份餐點。我聽說麥當勞漢堡永遠不會腐壞，我想看看是不是真的。」

這份餐點原本被斯瑪拉森保存在自家車庫中，曾被外借到冰島國家博物館展示，之後又被短暫移往位於首都雷克雅維克（Reykjavík）的一間旅館中。目前，餐點又被移至冰島南部村錫奎拜爾（Thykkvibaer）的「斯諾特拉之家」（Snotra House）旅館。

這份餐點現被安放透明玻璃罩中供人參觀，旅館負責人吉爾法森（Sigurdur Gylfason）說，「常有來自世界各地的人前來，只為了看一眼這份漢堡」。此外，旅館聲稱他們的網頁點擊率最多可達每天40萬次。

至於為何這份餐點能維持多年不腐敗？麥當勞官方2013年曾解釋，這主要保存環境的空氣濕度有關，只要空氣中有足夠的水分，漢堡和其他食物一樣都會自然腐壞。冰島大學食品科學院資深講師阿達比約森（Bjorn Adalbjornsson）近日也證實，如果缺乏水分，就不太可能有霉菌或細菌生長，因此食物只會「脫水」，但不會腐敗。

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
化妝台大換季！補水聖品搭配「冬季保養3大點」　養出爆水嫩肌
老爸偷吃17歲嫩妹！「失聯40年」再出現...中風又失禁漏尿
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

10年前冰島賣出「最後1份」麥當勞！　起司堡＋薯條套餐…現狀曝光

「喪屍真菌」控制宿主行為意志　人類面臨威脅

印加樹「拯救」雨林退化土地　小農戶可以靠自己重新開墾

北韓版少女時代：牡丹峰樂團下月首度商演　第一站北京

7人失蹤！南韓消防直升機載病患就醫墜海　經14小時尋獲機身及1遺體

《路透》：美國扣留「黎巴嫩1.05億美金」軍事安全援助款

撒旦男持刀闖幼兒園行凶　6歲男童頸重創死在老師懷中

川普怒搬家「紐約→佛州」…怨政客惡劣對待　古莫：終於擺脫

跟拍「10重人格」日本少年！男女聲一秒轉換　半日記憶空白…換人格像看VR

勝利、梁鉉錫涉習慣性賭博 遭移送檢方起訴

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

沖繩450年世界遺產首里城大火　3主殿烈焰衝天朱紅木柱燒成炭

許富翔一句話秒撩陳意涵　網友甜笑：太有愛了吧！

「台版波波草」彰化秘境要關了　種4年免費參觀！地主：賠上萬

威爾史密斯自信「超會拿筷子」　空中夾紙不想輸..秒學作弊用桶接！

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

10年前冰島賣出「最後1份」麥當勞！　起司堡＋薯條套餐…現狀曝光

「喪屍真菌」控制宿主行為意志　人類面臨威脅

印加樹「拯救」雨林退化土地　小農戶可以靠自己重新開墾

北韓版少女時代：牡丹峰樂團下月首度商演　第一站北京

7人失蹤！南韓消防直升機載病患就醫墜海　經14小時尋獲機身及1遺體

《路透》：美國扣留「黎巴嫩1.05億美金」軍事安全援助款

撒旦男持刀闖幼兒園行凶　6歲男童頸重創死在老師懷中

川普怒搬家「紐約→佛州」…怨政客惡劣對待　古莫：終於擺脫

跟拍「10重人格」日本少年！男女聲一秒轉換　半日記憶空白…換人格像看VR

勝利、梁鉉錫涉習慣性賭博 遭移送檢方起訴

影／結婚太難了！當了7次伴郎終於娶嬌妻　他崩潰啜泣笑翻一票網友

12強／今永昇太3局飆6K　日本3比0擊敗加拿大扳回一勝

賴有賢出道就在東立、尖端兩大出版社連載　締造台灣漫畫新人傳奇

第3季恢復元氣！台銀老董看明年景氣　有機會「動起來」

林孟辰回《聲林2》！原唱導師J.Sheon讚「五顆星」

12強／波多黎各不陌生　江少慶修正到最完美

鄧超送老婆「謎之長耳環」…孫儷一戴卡在肩上！　網笑翻：是刮痧板？

放男友聚會！「熱戀期結束」5招感情秒升溫...不聊天看電視也幸福

12強／梁玹種、金廣鉉合力飆7K　韓國4比0封鎖波多黎各

蔡依林當眾開口撩了：姊弟戀可以嗎？　王俊凱害羞傻住...正面回應全場嗨炸

國際熱門新聞

正妹自拍無碼片　上網賣2片被抓

世界大賽秀雪乳　奶妹遭罰240萬

泰國父女突然失蹤　1年後結為夫妻

巴國列車疑瓦斯氣爆　增至73死

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

即／美眾院通過總統彈劾調查程序

IS首證實巴格達迪身亡　揚言報復

少女撞臉學妹　自拍留念揭驚人身世

小禎也唸過　世界最貴學校價格驚人

正殿無灑水器　琉球王國文物燒光

清純妹穿火辣洋裝　一坐下網暴動了

全球最驚悚鬼屋！需簽40頁切結書

他把1包大麻塞進鼻孔　糗卡18年

約好不養貓！他讓貓奴新娘幸福淚崩

更多熱門

關鍵字：

冰島麥當勞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

台男娶越配！網一看絕美新娘哭了

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

柯賜海近況曝光　穿拖鞋骨瘦捷運站不穩

天天關燈滑手機！他左眼突然失明

床上多了「長腳大香蕉」媽掀開笑翻

李小璐爆「露臀艷照」瘋傳！賈乃亮被曝：他現在瘋了

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

李興文25歲長子半夜「脫光夜宿新莊IKEA」

私校男打工賺學費　室友暖塞泡麵

郎朗混血妻吉娜素顏照罕曝光！卸下超濃假睫毛網：差好大

1500萬超跑成8000廢鐵　他求國賠

女大生離校取快遞後失蹤！4天后慘死橋下

30歲還沒嫁人　她遭母親鐵棍狂毆

更多

最夯影音

更多
1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救

1歲童吃餅乾不慎「噎住」零意識 母裂肺哭喊...5警合力CPR神搶救
單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

單親媽帶小孩外送「秒收3檢舉」 兒問：以後可都帶我去嗎？她崩潰

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

轉角遇「碰瓷橘貓」衝出攔車！　暖男嚇拿肉泥＋終生飯票賠償

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

韓國瑜搶攻青年票再開支票 銀行不收學貸利息「政府補貼」

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

他搭公車踹陌生女譙髒話急烙跑！ 被司機拽回...秒裝無辜：怎麼了嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面