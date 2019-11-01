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悠樂芳精油花屋「絕美拍照花牆＋精油乾燥花束」讓女孩徜徉都市香氛花園

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▲▼悠樂芳Young Living精油快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

▲精油品牌悠樂芳慶祝25周年，特別在台中打造「My Everyday Garden精油花屋」快閃店，展示將近百款自然精油，多處設計網美花牆要讓民眾拍好拍滿。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者徐恩樂／台中報導

25歲的女性，對於生活中的大小事已經足以獨當一面！她們野心勃勃的挑戰各種新鮮有趣的人生，雖然對未來偶爾有幾分彆扭和迷茫，卻有足夠勇氣繼續往前。有些成為女強人、有些享受單身貴族，部分女性則邁入婚姻，成為一名妻子和母親！不可忽略的是，每個女性心裡都住著一位「小女孩」喜歡浪漫、喜歡單純，儘管世界的步調又快又猛，仍渴望從容優雅向自己的目標邁進，精油品牌悠樂芳慶祝25周年，特別在台中打造「My Everyday Garden精油花屋」快閃店，展示將近百款自然精油，清甜花香與草本的韻味撲鼻而來，限時的打卡美景第一天就讓網美們拍到欲罷不能。

▲▼悠樂芳Young Living精油快閃店。（圖／記者湯興漢攝）
 
▲▼悠樂芳Young Living精油快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

▲悠樂芳精油花屋在台中老虎城快閃3日。

▲▼悠樂芳Young Living精油快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

▲唯美花藝設計與浪漫吊椅，讓人不禁洋溢起幸福感。

繁忙的都會生活卻有一處絕美秘境！花草可以平靜身心靈，過程是一段自我療癒的時光，限時3天的「My Everyday Garden精油花屋」位於台中老虎城，現場設計成一座秘密花園，殺光不少手機記憶體，入口處設計夢幻鞦韆花牆，讓民眾可以駐足留影、拍好拍滿。 

▲▼悠樂芳Young Living精油快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼悠樂芳Young Living精油快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣生產的三款精油，以在地紅檜、香茅與玉檸檬萃取。

▲▼悠樂芳Young Living精油快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

這座大型花園分成三個主題空間，印入眼簾的是「單方精油區」數種精油陳列，香氣瀰漫卻不嗆鼻。其中，紅檜、香茅與玉檸檬，三款由台灣獨家生產的經典精油，由在地農人孕育的芬芳草本，一吸一嗅全是滿滿的溫暖芬芳，吸引不少人注意。  悠樂芳台灣總經理暨大中華區商機發展副總裁—袁寧表示，悠樂芳精油堅持種子到密封的生產過程，全球目前超過25座農場秉持一致的標準，為每瓶精油以高標準把關，「25歲對女人來說是全新里程碑，關鍵年紀該勇敢增加人生厚度，希望藉由精油融入到生活層面，引導消費者持續找到人生中的新規劃。」精油除了擴香與紓壓按摩基本功用，還可融合至居家環境與護膚保養中，把大自然的一草一木發揮的淋漓盡致。

▲▼悠樂芳Young Living精油快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

▲悠樂芳台灣總經理暨大中華區商機發展副總裁—袁寧。

▲▼悠樂芳Young Living精油快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼悠樂芳Young Living精油快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

快來找尋屬於妳的驚喜香氣吧，用嗅覺釋放大家日常壓抑的緊繃情緒，第二空間則是「配方精油區」使用乾燥花、綠色植栽賦予空間不同的氛圍，牆面同時佈置許多鼓勵標語，啟發25+女性追求豐盛更有意義的生活，讓人忍不住放鬆心情的享受片刻悠閒。第三空間則是陳列多張沙發區、吊椅區、心理測驗站以及精油吧台區，女孩們拿起周圍的打卡小版、各樣奇花異草擺pose拍照，來來往往之間能夠在歡樂中得到舒緩身心的作用。

 ▲▼悠樂芳Young Living精油快閃店。（圖／記者湯興漢攝） 

喜歡體驗心理測驗的女孩更不能錯過，第三主題空間的活動，只要掃描QRcode完成小遊戲，就能透過故事情境對照出合適自己的精油，身旁的工作人員會找尋妳的專屬香氛精油，現場製作免費「精油花束」；除了體驗精油香氛，現場設計「問卷送好禮」活動，完成即有機會獲贈化妝包、馬克杯、飲料提袋及收納包等實用小物；另外，拍照上傳IG打卡，民眾可加碼抽悠樂芳高級入門精油套裝。

▲▼悠樂芳Young Living精油快閃店。（圖／記者湯興漢攝）

▲填問卷即有機會抽中精美實用好禮。

品牌表示，這次「My Everyday Garden精油花屋」快閃店，希望25+的女人要懂得肯定、相信自己，不僅是在疲憊的日子裡找到紓壓管道，更讓每天朝向自己的目標前進一點，透過精油保養，嗅、吸、塗抹方式，一點一滴注入身心靈，擁抱未來充滿希望的日常生活。台中老虎城「My Everyday Garden精油花屋」快閃店活動即日起至11月3日，周末不知道去哪玩，不如來探花園尋香之旅吧！

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