全台首例！台師大雙主修輔系新制　調降學分數、改採登記制

▲台師大推動最大的跨域學習課程改革，要求各系調降雙主修、輔系學分數外，大幅鬆綁修讀雙主修、輔系門檻從甄選制改為登記制。（圖／台師大提供）

記者崔至雲／台北報導

為因應社會發展、跨域人才需求，台灣師範大學推動近年來堪稱規模最大的跨域學習課程改革，除了全盤檢討全校共同必修科目，並要求各系調降雙主修、輔系學分數外，大幅鬆綁修讀雙主修、輔系門檻從甄選制改為登記制，學生只要修畢各該領域規定「第一門課」，即可申請登記修讀雙主修及輔系。

台師大教務長陳昭珍強調，單一科系知識已不足以應付未來社會需求，過去傳統以系為導向的做法，讓師資及課程受到侷限，不易發揮出最大效益，學生也失去培養跨域能力機會。台師大自101學年度起，要求各學系將該系必選修課從過去90幾學分，降低到75學分，約佔總畢業學分六成，以全面檢討課程架構，精實課程設計。今年統計，多數學系規定雙主修多達60至75學分，輔系多達32至47學分，下學年起，更要求各系雙主修降低至50學分以下。

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台師大指出，校方於今年4月教務會議先修訂通過全校雙主修、輔系辦法，並於10月30日通過各學系的雙主修、輔系辦法以及共同教育課程實施辦法，各系均已精實雙主修及輔系課程，調降雙主修課程學分數，以40至50學分為限；輔系課程學分數，調降至20至30學分為限；學分學程以12至20學分為限。降低雙主修、輔系學分數，能使各系全面盤點專業知能，模組化各系課程架構和必修設計重點，合理化學校資源分配，並促使學系及學院間的合作。

陳昭珍說，學生可藉由修習「第一門課」，探索自身第二專長，修畢後若對該領域感興趣，可進一步申請雙主修、輔系；若發現興趣不足，仍可採計為通識學分，以協助學生有效學習，觸發學生興趣探索、強化通識課程跨域引導的功能。

▲台師大指出，雙主修輔系新制，除了可適用所有師大在校生，也將適用台大、台科大學生。（圖／台師大提供）

配合雙主修、輔系新制，師大全盤檢討近10年來沿用至今的通識課程架構，從原本「七大領域」及「自由選修」劃定方式，變更為「博雅課程」、「跨域探索」及「自主學習」三類型通識課程。其中，「跨域探索（4至10學分）」類型課程可採認各學系為雙主修及輔系學生規劃的「第一門課」。

在雙主修、輔系修習資格上，將從「甄選制」放寬為「登記制」，減少名額限制，且配合跨域探索學習目的，學生需要先修畢規定的「第一門課」，才可申請登記修讀雙主修、輔系。少數學系除了第一門課外，因為申請人數過多，會有2至5門先修課的要求；此外屬於術科性質，如體育系、音樂系、美術系等，因需具備術科專長之技能，仍會沿用甄選制。

針對登記制開放後可能衍生修課人數較多的調整需求，例如教室空間不足、排課時間衝突和教師員額安排問題，陳昭珍強調，學校會積極研擬配套措施，盡量安排大教室上課、增加教學助理、同一門課開兩班、分散各系課程排課時間等方式，排解實際執行時所遇問題。

修習課程方面，師大透過建立適當選課機制和線上課架系統等方式， 希望協助學生完成課程修習以順利畢業。選課機制上，強調已具雙主修、輔系修習資格學生，具有較優先選課分發順序；建立線上課程架構系統後，學生可隨時進入教務系統，依「歷年修課檢視表」查閱缺修情形，以利提早規劃選課。

陳昭珍表示，目前師大學士班學生有興趣跨域修習雙主修、輔系、學分學程比例占約50%。與台大、台科大合作成立台灣大學系統以來，每年三校跨校選課學生超過六千人次，106學年度開放跨校修習學分學程，今年更開放跨校修習輔系，這次透過雙主修輔系新制，除了可適用所有師大在校生，也將適用台大、台科大學生。



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