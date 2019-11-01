遭陸已國安理由關押！　台師大退休副教授施正屏「被判3-4年」

▲ 台灣師範大學退休副教授施正屏在大陸失蹤1年3個月。（圖／翻攝施政屏臉書）

記者劉亭／綜合報導

台師大國際人力資源發展研究所退休副教授施正屏驚傳，去年8月在大陸失蹤，被關押在北京，家屬至今無法前往探視。根據《中央社》報導，知情人士透露，親屬約在4月間得知，施正屏被判刑約3-4年。但因施正屏的母親長期住院，家屬擔心消息曝光引起老人家擔憂，因此保持低調。

海基會對此表示，將會持續關注本案，家屬有任何需求，將會尊重並配合家屬意願，提供必要協助。海基會也呼籲陸方，如有因案限制我方民眾人身自由情況，應依照雙方協議，即時通報案由、關押地點及案件進度，並協助安排家屬探視及律師會見，確保其合法權益，提供必要協助。

陸委會對此則回應，政府高度重視國人在中國大陸的人身自由與安全保障，對於媒體報導台師大退休教授施正屏先生疑似在陸失蹤，經洽刑事局瞭解，陸方並無向我方進行人身自由限制通報。

陸委會也指出，倘陸方確有限制施教授之人身自由，陸方應向我方進行通報，同時也應基於人道考量，同意家屬前往中國大陸探視，並保障其在陸相關司法權益。陸委會將持續與相關機關保持聯繫，關注施教授之人身安全狀況，尊重、配合家屬之意願，提供必要的協助。

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