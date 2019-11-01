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台師大副教授施正屏傳失蹤1年3個月！　陸委會：陸方並無通報

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▲台師大退休副教授施正屏驚傳在大陸失蹤。（圖／翻攝自施正屏臉書）

▲台師大退休副教授施正屏驚傳在大陸失蹤。（圖／翻攝自施正屏臉書）

記者劉亭／綜合報導

台師大退休副教授施正屏傳出在大陸失蹤1年3個月，台商朋友詢問證實被關押在北京，家屬與朋友都無法前往探視。陸委會今（1）日對此表示，陸方並無向我方進行人身自由限制通報。

陸委會回應，政府高度重視國人在中國大陸的人身自由與安全保障，對於媒體報導台師大退休教授施正屏先生疑似在陸失蹤，經洽刑事局瞭解，陸方並無向我方進行人身自由限制通報。

陸委會也指出，倘陸方確有限制施教授之人身自由，陸方應向我方進行通報，同時也應基於人道考量，同意家屬前往中國大陸探視，並保障其在陸相關司法權益。陸委會將持續與相關機關保持聯繫，關注施教授之人身安全狀況，尊重、配合家屬之意願，提供必要的協助。

台師大向《ETtoday新聞雲》表示，施正屏副教授之前在國際人力資源發展研究所任教，在校教學情況正常，沒有特殊情況，但去年2月從師大退休後，沒有與學校及系上有特別聯繫，所以校方對他的後續情況並不清楚，目前與家屬瞭解中。

校方資訊顯示，施正屏畢業於美國康乃狄克大學經濟博士，授課領域包括人力資源發展研究方法、組織行為研究、專案管理研究。研究專長包括，計量經濟學、組織行為、專案管理、策略管理。

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