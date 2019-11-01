2日可望同台賴清德　蔡英文：盼集結全黨最大力量！總統要贏國會過半

▲蔡英文。（圖／記者陶本和攝）

記者蔣婕妤／台北報導

被視為民進黨「最強組合」蔡英文、賴清德，將在11月2日，於台南中西區立委林俊憲競選總部成立大會上「同框合體」，這是兩人自初選後首度同台，團結氛圍愈趨濃厚。台南市長黃偉哲31日也證實指出，看起來兩人會同台，因為跑的輔選行程有重疊。蔡英文1日受訪時表示，現在就是希望能夠集結全黨最大的力量。

林俊憲將在11月2日上午9時，舉行他與總統蔡英文的聯合競選總部成立大會，蔡英文預計10時00分抵達會場，停留30分鐘；此外，林俊憲也邀請了賴清德出席，他則預計在9時30分抵達，這意味兩人將「同框合體」。

在雙方行程敲定後，掀起民進黨基層的士氣，這已經是兩人自初選後，首度一起公開亮相，「蔡賴」團結的氛圍越來越濃厚。對此，林俊憲受訪時表示，這是他跟小英總統的聯合競選總部，總統會親自來主持開幕，自己的選區承接賴清德之前立委時期的選區，當然也希望對方來輔選。他說，「蔡賴都會到，不管什麼形式，他們都會到場，民進黨就是團結，對支持者士氣、心情都是大大鼓舞，就候選人來講，最強的人來幫我們助選，賴清德蔡英文實現民進黨團結一致，對我們未來打選戰非常重要。」

蔡英文1日在花蓮受訪時表示，確實有這個行程，「現在希望能夠集結全黨最大的力量，讓我們在明年初的選舉，不但總統要贏，而且國會要過半，全黨一致目標就是這個，一定全黨團結。」

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