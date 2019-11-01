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首里城正殿「依法免裝自動灑水器」　不光建築燒毀…琉球時代珍藏品也沒了

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▲▼沖繩那霸首里城正殿、北殿和南殿付之一炬。（圖／路透）

▲沖繩那霸首里城正殿、北殿和南殿建築付之一炬。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

名列世界文化遺產名錄的琉球首里城10月31日凌晨發生火警，火勢延燒近11小時才被撲滅，但「正殿」、「南殿」和「北殿」等建築已付之一炬。事實上，此次火災不僅毀壞首里城建築，更燒毀許多從琉球王國時代傳承至今的貴重文物，實為一次浩劫。日本沖繩縣警方將於1日上午起開始現場搜查，以瞭解真正起火原因。

位於沖繩那霸市的首里城，31日凌晨突然傳出火光，不久後，包括主要建築的「正殿」、「南殿」和「北殿」均全面燃燒。日本放送協會（NHK）報導，現場消防員指出，起火點似乎位於正殿附近，在風力助長下往其他建築擴散，但受制於火場溫度甚高，消防員根本無法接近。

▼ 首里城正殿陷入熊熊烈火之中。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 日本沖繩世界遺產「首里城」（Shuri Castle）31日陷入火海。（圖／達志影像／美聯社）

消防局表示，首里城近期預定舉辦重現琉球王國時代儀式的「首里城祭」，正進行各種準備工作；31日清晨1時許，工作人員開始在「正殿」和前方「御庭」設置照明設備，至1時30分左右完成。工作人員隨後便離開現場

未料，大約1個小時後，首里城「正殿」的檢測器偵測到異常情況，警衛前往查看時，發現「正殿」中已經濃煙密佈。沖繩警方將約談當時在場的工作人員，以便瞭解詳細工作情況，同時將於1日上午10時會同消防前往火場進行詳細調查。

日本總務省消防廳已經向那霸市消防局確認首里城的防火機制。依照首里城防火規劃，疑似起火點的「正殿」雖然有遵照日本《消防法》設置滅火器、自動警報器，室內外也有消防拴設備，同時管理方還自主設有避難廣播設備、指示燈光、防火用水等，但並未安裝自動灑水系統。

依照日本《消防法》規範，諸如電影院、百貨公司這類人潮聚集之公共場所，或是醫院、照護設施等人員疏散耗時較長的場所，必須依照建物面積裝設有早期滅火能力的自動灑水裝置。

報導指出，類似首里城「正殿」這樣的建物，若樓高超過11層則必須裝設自動灑水系統，但由於首里城「正殿」僅為3層樓建築，依法並不需要裝設。

負責管理首里城的沖繩美島財團（沖縄美ら島財団）表示，被燒毀的「正殿」等建築物內，收藏有15世紀琉球王國時代流傳下來的珍貴畫作、漆器、紡織品等文物，初步可判斷這些貴重珍品也都付之一炬，但詳細受災情況仍有待統計。沖繩縣政府說，首里城內收藏品包括17世紀前葉，由琉球王國御用畫師所繪製的最古老畫作，是縣指定有形文化財產。

▲沖繩民眾紛紛駐足遠觀首里城大火。（圖／路透）

▲▼首里城大火。（圖／路透）

500年前琉球王國時代建成的首里城命運多舛，在第二次世界大戰爆發前就已經3次毀於祝融，重建後於1925被指定為「國寶」。二戰沖繩戰役期間，由於日軍在首里城設置司令部，因此於戰鬥中嚴重損毀，直到1992年正殿才重建完工。

2000年八大工業國集團（G8）高峰會期間，首里城被選為晚宴舉行地點。同年，首里城因為蘊含琉球王國獨特文化，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

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▼此次焚毀首里城正殿實際為第二次大戰後重建，被列入世界文化遺產名錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼首里城正殿。（圖／達志影像／美聯社）

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