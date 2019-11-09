警長跨界不但沒抓到通緝犯　看到悲苦中來…他還噴了一萬元

▲▼宜蘭蘇澳分局澳花所長胡傳明（左），沒抓到女通緝犯，竟還「了錢」1.1萬元助貧。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

警長沒抓到通緝女犯，竟還「了錢」1.1萬元…宜蘭蘇澳分局澳花所長胡傳明，飛象過河跨界到花蓮一民宅抓女通緝犯，女通緝犯人外出，胡看到屋主為照顧因病智能不足妻子，無法外出工作外，貧困的家不像家，自掏腰包前後共助貧1.1萬元，讓屋主感激萬分。

11月4日宜蘭蘇澳分局澳花派出所胡傳明率員，至花蓮縣秀林鄉水源村一民宅，查緝原住在澳花村，但住男友水源村家的一名女通緝犯，當時女通緝犯不在，是與男友人在桃園。

胡傳明沒抓到女通緝犯，但映入眼濂的是住家不像家，進入客廳即是板床及單薄的髒被子，且女主人因病智能不足，無法溝通，經與歐姓屋主閒聊後，才獲知歐姓屋主，因要照顧病妻無法工作沒收入，家裡另一男一女沒有固定收入（均居住在外）。

熱心的胡傳明，告知歐姓屋主說：「過幾天放假，我會再來」離開前，胡傳明先緊急資助1千元。

8日胡傳明依約來，送給歐姓屋主棉被兩床、米、油、豬肉（4斤）、米粉、麵條，及各類蔬菜共約7千元物資，歐姓屋主特別感恩胡傳明助貧，胡傳明臨走前再給予3千元以備不時之需。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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